El presidente dominicano viaja a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana

Durante su estancia en la capital de España, el presidente también tendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales y del sector empresarial.

Abinader tiene previsto reunirse con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, y con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, informó este lunes la Presidencia dominicana en un comunicado.

La agenda también incluye visitas a las sedes de Airbus y ONU Turismo, así como encuentros con empresarios y actividades de promoción de la República Dominicana.

El gobernante participará en la inauguración de la cumbre, el miércoles, en el Teatro Real de Madrid, y en la sesión plenaria del jueves, en la Galería de las Colecciones Reales.

El regreso de Abinader hacia República Dominicana está previsto para el viernes.

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En la XXX Cumbre Iberoamericana se abordarán temas como la conformación de una alianza iberoamericana digital, la reducción de riesgo de desastres, la movilidad académica, estrategias de turismo sostenible, economía social y solidaria y la cooperación en infraestructuras y transporte.