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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:55

El presidente dominicano viaja a Madrid para participar en la Cumbre Iberoamericana

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Santo Domingo, 2 nov (EFE).- El presidente dominicano, Luis Abinader, viaja este lunes a Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará este miércoles y jueves en la capital española, informó su despacho.

Por EFE
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Durante su estancia en la capital de España, el presidente también tendrá reuniones con autoridades y representantes de organismos internacionales y del sector empresarial.

Abinader tiene previsto reunirse con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández; con el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, y con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, informó este lunes la Presidencia dominicana en un comunicado.

La agenda también incluye visitas a las sedes de Airbus y ONU Turismo, así como encuentros con empresarios y actividades de promoción de la República Dominicana.

El gobernante participará en la inauguración de la cumbre, el miércoles, en el Teatro Real de Madrid, y en la sesión plenaria del jueves, en la Galería de las Colecciones Reales.

El regreso de Abinader hacia República Dominicana está previsto para el viernes.

En la XXX Cumbre Iberoamericana se abordarán temas como la conformación de una alianza iberoamericana digital, la reducción de riesgo de desastres, la movilidad académica, estrategias de turismo sostenible, economía social y solidaria y la cooperación en infraestructuras y transporte.

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