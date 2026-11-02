El presidente José Antonio Kast de Chile llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

Kast voló en un avión de la Fuerza Aérea de Chile hasta la base militar de Torrejón, próxima a Madrid.

Antes había aterrizado en el aeropuerto de la capital el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, y está previsto que hoy también lleguen las delegaciones de Colombia y El Salvador, encabezadas por sus respectivos vicepresidentes, José Manuel Restrepo y Félix Ulloa, según informó la organización.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en arribar a la capital de España, este domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

También estarán en la cumbre de Madrid los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

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Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región, que en esta ocasión se celebrará en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid los días 3 y 4.