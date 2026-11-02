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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 09:50

El vicepresidente de Colombia llega a Madrid para la Cumbre Iberoamericana

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Madrid, 2 nov (EFE).- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, llegó este lunes a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y Gobierno, que se celebrará los próximos días 4 y 5.

Por EFE
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Antes había aterrizado también en el aeropuerto de la capital de España el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz; y el de Chile, José Antonio Kast, había volado hasta la base militar próxima de Torrejón.

Está previsto que hoy llegue, además, la delegación de El Salvador, encabezada por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, según informó la organización.

La mandataria de Costa Rica, Laura Fernández, fue la primera en arribar a Madrid, este domingo, para participar en la reunión internacional, organizada por la Secretaría General Iberoamericana y el Gobierno de España como país anfitrión.

También estarán en la cumbre de Madrid los presidentes de Guatemala, Bernardo Arévalo; de Paraguay, Santiago Peña; y de República Dominicana, Luis Abinader.

Pendiente de confirmación está todavía la presencia de otros líderes, entre ellos el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, recién reelegido para un nuevo mandato; la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Es ya tradicional que antes de cada cumbre iberoamericana haya una reunión de empresarios de la región, que en esta ocasión se celebrará los días 3 y 4.

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