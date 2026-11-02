ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:00

El vicepresidente del BCE dice que las renovables en España frenaron la subida de precios

Imagen sin descripción

Fráncfort (Alemania), 2 nov (EFE).- El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el croata Boris Vujcic, destacó que la generación de electricidad de fuentes renovables en España redujo la subida de los precios en 2022.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Vujcic dijo este lunes en un discurso en Dublín que las perturbaciones energéticas afectan a cada país europeo de manera distinta como se ha visto tras la invasión de Rusia a Ucrania y la guerra en Oriente Medio.

"La intensidad de su impacto depende de la combinación energética de cada país, de sus vínculos comerciales y de la estructura de su sistema financiero", dijo Vujcic en un discurso en la conferencia sobre el sistema financiero del Banco Central de Irlanda.

Vujcic puso como ejemplo el año 2022, en el que "los precios de la electricidad para las empresas aumentaron mucho más y se mantuvieron elevados durante mucho más tiempo en Italia que en España" y una de las razones es que España genera mucha más electricidad de fuentes renovables.

Vujcic consideró que el suministro energético de la zona del euro es ya más resiliente que en 2022.

Una de las razones es que "a medida que la combinación energética evoluciona hacia fuentes bajas en carbono, los precios mayoristas de la electricidad se han vuelto menos sensibles a los precios del gas, incluso desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio", según Vujcic.

Europa debe encontrar su fortaleza en la profundidad de su integración, superando la perspectiva de los países miembros para adoptar una visión verdaderamente europea porque la integración puede fortalecer la resiliencia y mejorar la competitividad, según el vicepresidente del BCE.

Vujcic consideró que en Europa "un mercado energético más interconectado y verdaderamente integrado, basado fundamentalmente en fuentes renovables, reduciría la dependencia de los combustibles fósiles importados y limitaría su impacto en los precios de la electricidad".

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
05
Política
Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento
Ver más

Te puede interesar