Empresarios mexicanos piden evitar sesgo político en elección de la presidencia electoral

En un comunicado, el organismo empresarial llamó a la Cámara de Diputados, encargada de la designación, a privilegiar candidatos con experiencia electoral, capacidad técnica y honestidad, por encima de intereses partidistas.

El CCE consideró fundamental garantizar un procedimiento "abierto y verificable, basado en criterios objetivos y reglas claras" para fortalecer la confianza ciudadana en la autoridad electoral.

El Consejo también pidió reforzar los mecanismos internos de control y garantizar la continuidad de las operaciones del INE, encargado de organizar las elecciones de 2027, en las que se renovarán más de 19.000 cargos, entre ellos quinientos escaños de la Cámara de Diputados y diecisiete gubernaturas.

La petición ocurre después de que Taddei renunciara el pasado 26 de octubre, en medio de investigaciones sobre presuntos conflictos de interés e irregularidades en contratos del organismo electoral, acusaciones sobre las que todavía no existen responsabilidades determinadas.

Tras su salida, el INE designó a Blanca Cruz García como presidenta provisional, mientras la Cámara de Diputados prepara el procedimiento para elegir a quien concluirá el periodo originalmente previsto hasta 2032.

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El CCE sostuvo que contar con autoridades electorales independientes y confiables contribuye a la estabilidad política, la certeza jurídica y las condiciones para atraer inversiones a México.