Empresas familiares centroamericanas se reúnen en Panamá para hablar de sucesión y legado

El encuentro, realizado en el Hotel Santa María de la capital panameña, convocó a familias empresarias, altos ejecutivos y aliados estratégicos en torno a tres desafíos: preparar a quiénes asumirán nuevas responsabilidades, fortalecer el gobierno corporativo y responder a los cambios del entorno sin perder los valores que dieron origen a sus compañías.

Durante la apertura del evento, en la que también participó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, el presidente ejecutivo de Grupo Ficohsa, Camilo Atala, destacó la importancia de preservar los valores sobre los que se han construido las organizaciones y de mantener, al mismo tiempo, la apertura para innovar y adaptarse a las nuevas realidades.

“Nuestras empresas tienen una responsabilidad que va más allá de nuestras familias. Generamos empleo, promovemos inversiones y desarrollamos talento”, expresó Atala.

La jornada también contó con la participación de la ex fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, quien intervino en la charla ‘Geopolítica mundial y sus implicaciones para nuestra región’; y del conferencista Matt Allen, con su charla ‘Building an Effective Legacy: Entrepreneurial Mindsets and Capabilities Across Generations’ ('Construir un legado eficaz: mentalidades y capacidades emprendedoras a través de las generaciones').

El programa abordó el contexto geopolítico y sus implicaciones para Centroamérica, la construcción de un legado empresarial y la importancia de mantener una mentalidad de emprendimiento a lo largo de muchas generaciones.

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De acuerdo con la organización, estos temas permitieron conectar los desafíos del entorno con las decisiones que enfrentan las empresas en su gestión y planificación a largo plazo.

Uno de los ejes del encuentro fue el intercambio entre fundadores y miembros de nuevas generaciones, quienes, a través de sus experiencias, destacaron la necesidad de preparar con anticipación los procesos de sucesión, establecer responsabilidades claras para quienes se incorporan a las empresas familiares y fortalecer estructuras que acompañan su crecimiento.

El panel ‘Next Gen Vision’, moderado por Allen, reunió al CEO de Grupo Mariposa, Juan Pablo Mata; a la presidenta de la compañía guatemalteca Progreso, Stephanie Melville; a la directora ejecutiva de The CALI Foundation y directora de Innovación del Grupo VerdeAzul, Ana María Vallarino; y al director corporativo de Finanzas y Desarrollo del Grupo Luz y Fuerza, Luis José Kafie.

Por su parte, el panel ‘Founder’s Mentality’, moderado por el presidente del Grupo IDC, Richard Aitkenhead, estuvo integrado por el presidente de la junta directiva de Copa Holdings, Stanley A. Motta; el presidente del Consejo de Administración del Grupo Mariposa, Carlos Enrique Mata; el miembro de los consejos de Administración de Alsicorp y Unicomer, Guillermo J. Siman; y por el presidente de la junta directiva de Ficohsa, Camilo Atala.

Representantes del Grupo Ficohsa señalaron que en la conversación también se abordaron temas como los efectos de la continuidad empresarial en el empleo, los proveedores, los emprendedores y las comunidades.

Así mismo, indicaron que este tipo de encuentros son relevantes para grupos empresariales como Ficohsa, que acompañan a familias, empresas y emprendedores en distintos mercados de Centroamérica, pues propician un intercambio clave para el desarrollo regional.