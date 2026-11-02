ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:55

Estonia expulsa a un ruso por sus vínculos con los servicios secretos de Moscú

Imagen sin descripción

Berlín, 2 nov (EFE).- Estonia expulsó este lunes de su territorio a un ciudadano ruso que tenía vínculos con los servicios secretos de Moscú, informó el Servicio de Seguridad Interno del país báltico, Kaitsepolitseiamet (KAPO).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Policía estonia acompañó a Leonid Karabeskini a la frontera con Rusia, según un vídeo publicado en la red social X por el KAPO.

Además, Estonia le impuso una prohibición de entrada al espacio Schengen.

"El objetivo de la expulsión es prevenir y obstaculizar actividades que amenazan la seguridad de Estonia y, más ampliamente, de Europa", explicó el KAPO.

El ministro estonio de Exteriores, Margus Tsahkna, señaló en X que "aquellos con vínculos con los servicios de inteligencia rusos y redes de influencia hostiles no tienen cabida para aprovecharse de nuestra apertura".

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar