Excanciller de Perú felicita al actual director de OIT y da su reelección como "un hecho"

"Hoy en la mañana visité Gilbert Houngbo, director general de la OIT, antiguo colega y buen amigo, para felicitarlo dado que su reelección es prácticamente un hecho", indicó el excanciller peruano en un mensaje publicado en redes sociales, poco después de que el Gobierno de Perú anunciara la declinación a su candidatura.

González-Olaechea agregó que le ha ofrecido desarrollar sus propuestas y enviárselas, "hecho que apreció especialmente y reforzó nuestra amistad".

Horas antes, el Gobierno de peruano anunció la declinación de la candidatura de González-Olaechea, que competía contra Houngbo y la segunda vicepresidenta del Gobierno de España, Yolanda Díaz.

Un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú explicó que el motivo del retiro de la candidatura de González-Olaechea es que, el pasado viernes, la Organización Internacional de Empleadores (IOE, por sus siglas en inglés) y la Confederación Sindical Internacional (ITUC, por sus siglas en inglés), hicieron público su respaldo a la reelección de Houngbo.

"Dada la composición tripartita de la Organización (Gobiernos, Empleadores y Trabajadores), estos respaldos implican la virtual reelección del señor Houngbo", precisó el comunicado de Perú.

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Tras esa de decisión de apoyo, González-Olaechea determinó declinar su candidatura, en aras de alcanzar un régimen internacional del trabajo que privilegie el consenso y respete la voluntad de todos los mandantes en el Consejo de Administración de la OIT, determinación que "el Gobierno del Perú comparte, respeta y aprecia", remarcó la Cancillería peruana.

Explicó que la presentación de la candidatura del excanciller, que ejerció ese cargo entre 2023 y 2024 durante el gobierno de Dina Boluarte, se realizó en el marco de la importancia que le otorga el Perú a la construcción de consensos en el ámbito multilateral y en el mundo del trabajo.

Asimismo, añadió que se sustentó en "la sólida formación y amplia experiencia pública y privada" del candidato peruano, así como en consideración de sus propuestas de gestión de la Organización, que resumió en “Una vida digna en la Era Disruptiva”.

La candidatura de González-Olaechea obtuvo el respaldo de los principales gremios empresariales y sindicales del Perú, indicó el comunicado oficial.

En ese sentido, el Gobierno del Perú llevó a cabo una intensa campaña de promoción de la candidatura a través de sus Misiones acreditadas en los países miembros del Consejo de Administración de la OIT y de sus Representaciones Permanentes, tanto en Ginebra como en Nueva York.