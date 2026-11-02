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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 18:50

Expresentadora mexicana Gómez Mont presenta recurso legal en EEUU para que ICE la libere

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Miami (EE.UU.), 2 nov (EFE).- La expresentadora mexicana de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la Justicia en México, presentó un recurso legal para que el Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) la libere del centro de Florida donde está detenida, según documentos judiciales.

Por EFE
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El abogado John Patrick Pratt presentó un 'habeas corpus', un mecanismo legal para cuestionar detenciones arbitrarias en Estados Unidos, ante el juez federal Jeffrey T. Kuntz, de la Corte del Distrito Sur de Florida en Fort Lauderdale, mostraron los registros judiciales disponibles este lunes.

El recurso contra ICE trascendió ahora, pero se presentó el sábado, un día después de conocerse su detención en Miami, como confirmó la Fiscalía General de la República (FGR) de México.

El 'habeas corpus' busca que Gómez Mont, conocida por conducir programas de farándula como 'Ventaneando' en Tv Azteca, salga del centro de detención 'Broward Transitional Center', situado en Pompano Beach, unos 55 kilómetros al norte de Miami, donde la base de datos de ICE la ubicaba todavía este lunes.

El documento está sellado, por lo que se desconocen los argumentos de su defensa para justificar su liberación.

Gómez Mont y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, han afrontado órdenes de aprehensión en México por presuntos delitos de peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por un supuesto monto de 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

ICE también detuvo a Álvarez Puga en septiembre de 2025 en Estados Unidos, pero desapareció de la base de datos de detenidos y se desconoce su paradero, aunque tiene una audiencia migratoria para revisar su situación este noviembre.

La pareja figuraba en la lista de notificaciones rojas de Interpol desde 2021, a petición de las autoridades mexicanas, pero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó en septiembre pasado que el organismo había retirado las alertas contra ambos y anunció que solicitaría su reactivación.

Sheinbaum criticó entonces la retirada de las fichas rojas y calificó a la pareja de "factureros reconocidos", en referencia a quienes venden facturas falsas para evadir impuestos.

La FGR informó en julio pasado que continuaba los trámites para obtener la extradición de Álvarez Puga desde Estados Unidos y lograr la detención de Gómez Mont, que se produjo este viernes en Florida, como mostraron imágenes compartidas con los medios mexicanos.

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