EZLN denuncia que gobierno busca impedir reunión con madres buscadoras en Ciudad de México

"Están jugando con fuego. El abrazo a las buscadoras es una iniciativa civil y pacífica. No busca confrontar a nadie", indicó el EZLN en un comunicado que tituló "Vamos a ir. Quiéranlo o no, vamos a ir".

En el texto recordaron que eligieron la Ciudad de México como sede central para evitarles, a los familiares con ausencias, "el desgaste y gasto" que hubiera significado venir hasta territorio zapatista, en el estado de Chiapas, sureste del país.

"Desde entonces, el Gobierno federal, el estatal de Chiapas y distintos gobiernos municipales han realizado una serie de acciones que no sólo violan los derechos humanos (no sólo de zapatistas, también de partidistas y sin partido), también contradicen el discurso de paz, felicidad y bienestar que predican allá arriba", apuntó el EZLN.

Estas acciones las calificaron de "provocaciones" para obligarlos a suspender el viaje de finales de este mes, la estancia en la Ciudad de México en el mes de diciembre y primera semana de enero del 2027, y las visitas que están por concretarse a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco y Querétaro en esas fechas.

Entonces, dijo el EZLN, "allá arriba, a nivel federal, estatal y municipal, tienen que entender que vamos a ir (puede ser que alguien de los nuestros ya está allá) a la Ciudad de México, vamos a reunirnos con las familias buscadoras que quieran y puedan en la Ciudad de México".

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Además de asistir a los estados de Veracruz, Puebla, Jalisco, Oaxaca y Querétaro "vamos a escuchar la historia de su dolor; les vamos a abrazar; vamos a guardar su palabra en nuestras morraletas; vamos a traer de regreso sus historias y las vamos a guardar para que no las manchen el olvido y la indiferencia".

El Ejército Zapatista apuntó que "cualquier provocación va a ser respondida con fuerza y movilización (...) no vamos a hacer bulla, pero podemos hacerlo".

Hace un mes, el EZLN avisó que a finales de diciembre e inicios de enero de 2027 viajarían a la Ciudad de México para un "encuentro-abrazo con buscadoras (de familiares desaparecidos)" en la zona del Ajusco, sur de la capital, señalado como un lugar donde se han dado decenas de desapariciones.

Esta acción coincide con la celebración del aniversario 33 del alzamiento zapatista, programada para celebrarse por primera vez en la capital del país.

"Llevamos muchos años esperando el momento de encontrarnos con ellas. Entonces, la prioridad o lo más importante en nuestra agenda o programación son las reuniones, encuentros y actividades con las buscadoras, el día y la hora que ellas establezcan", apuntaron en un comunicado emitido el 3 de octubre.

La fecha de salida de Chiapas será la madrugada del domingo 29 de noviembre y el regreso será el 10 de enero, mientras que para su movilización se rentarán más de 31 autobuses, precisaron los zapatistas.

Según organizaciones y reportes periodísticos, más de cien personas han desaparecido entre enero de 2019 y marzo de 2026 en la zona del Ajusco, en la alcaldía Tlalpan, sur de la capital, donde colectivos de madres buscadoras han cumplido decenas de jornadas de búsqueda.