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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:15

Familiares de dominicanos reclutados por Rusia para la guerra piden su regreso en embajada

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Santo Domingo, 2 nov (EFE).- Familiares de dominicanos reclutados por Rusia para la guerra en Ucrania fueron recibidos este lunes por el embajador ruso en Santo Domingo, ante quien reclamaron información sobre sus seres queridos y su retorno.

Por EFE
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Según sus denuncias, decenas de dominicanos firmaron contratos individuales para trabajar en Rusia y lo hicieron sin saber que era para ir a la guerra en Ucrania.

"Él va para dos meses y pico (a Rusia), la última vez que nos escribió fue hace cuatro días y dijo que ya estaba (preparado) para la guerra. Él es mecánico, nosotros lo que queremos es que nos los traigan", declaró a EFE Beatriz Melo, familiar de un dominicano reclutado por el Ejército ruso.

Melo aseguró que su familiar, Juan Ramírez, fue engañado para ir a Rusia.

"Él tenía miedo porque pasan hambre y los maltratan, el frío los está matando. Tenía miedo de la guerra porque esos muchachos nunca han peleado, nunca han sido guerrilleros", indicó.

La mujer espera que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, "dé la cara" a los familiares.

"Él no habla con nosotros. Hay otros países que han ido a buscar su gente, pero Abinader no ha hecho nada. No nos ha recibido", declaró Melo tras reunirse junto con otras mujeres con el embajador ruso.

Por su parte, el coordinador del Comité Dominicano de los Derechos Humanos en la Región Sur, Carlos Sánchez Díaz, quien brinda asesoría a estos familiares, aseguró que en la guerra de Rusia en Ucrania hay unos 150 dominicanos combatiendo.

"Hay una gran cantidad de estos que se sienten bien en esa guerra, (pero) mantenemos que hay más de cincuenta que quieren regresar al país. Pedimos que el que quiera estar se esclarezca su situación, las condiciones del contrato y ver qué validez puede tener ese contrato de cara al derecho internacional y al Estado dominicano", indicó.

Por su parte, el embajador ruso aseguró en la recepción a los familiares que "las puertas de la embajada siempre están abiertas".

Serendin indicó que el ministerio de Defensa ruso "no engaña a nadie", sino que "presenta el contrato y en el contrato está todo estipulado", y que, además, éste "se puede leer varias veces".

Sin embargo, el diplomático expresó que "otra cosa es cómo" estos dominicanos fueron atraídos a Rusia.

La embajada rusa está en contacto "permanente" con la Cancillería dominicana, que "trabaja de manera intensa" y envió una delegación a Rusia, aseguró el embajador.

El mes pasado el Gobierno dominicano contrató asesoría legal en Rusia para evaluar la situación jurídica de sus ciudadanos y ese mismo mes la Cancillería gestionó el regreso de cuatro connacionales que, una vez en ese país, decidieron no suscribir el contrato con el Ministerio de Defensa ruso.

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