Fiscalía de Nueva York multa a Bloomberg News por sus términos de suscripción

De acuerdo con la Fiscalía, una investigación reveló que los suscriptores enfrentaban aumentos de tarifas sin previo aviso y que la empresa de comunicación dificultaba a los usuarios cancelar la suscripción a su sitio web, Bloomberg.com.

Indicó, además, en un comunicado que Bloomberg News no reveló claramente los términos de suscripción, no proporcionó a los consumidores el acuse de recibo de dicha suscripción que exige la ley, ni notificó antes de la renovación automática.

Como resultado, algunos consumidores pagaron cantidades significativamente mayores por suscripciones que desconocían mantener, según la investigación.

Mostró además que las suscripciones varían mucho de precio y pueden aumentar drásticamente tras un periodo promocional inicial, y puso un ejemplo en el que se paga 1,99 dólares por los tres primeros meses y el precio aumenta automáticamente a 39,99 dólares mensuales.

Del mismo modo, una suscripción anual para estudiantes costaba 99 dólares, pero aumentaba automáticamente a 415 dólares tras la graduación, sin previo aviso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde 2021, el sitio web y el chatbot de Bloomberg News presentaban a los usuarios un laberinto de preguntas y opciones, obligando a algunos a navegar por varias páginas antes de encontrar la opción para cancelar sus suscripciones a Bloomberg.com, según la Fiscalía.

Los clientes también podían cancelar por correo electrónico o por teléfono, pero Bloomberg News no informó a sus suscriptores de esta posibilidad hasta 2023.

"Engañar a los consumidores para que contraten suscripciones costosas con términos engañosos es ilegal en Nueva York, señaló en el comunicado la fiscal general, Letitia James.

Además de la multa, Bloomberg News deberá modificar sus prácticas de suscripción y ofrecer compensación a los suscriptores que presentaron quejas o que cancelaron sus suscripciones después de que se renovaran automáticamente.