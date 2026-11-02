FMI inicia la revisión periódica de la economía paraguaya en una reunión con autoridades

En la reunión, las autoridades locales y la delegación del FMI, encabezada por el jefe de la misión para el país suramericano, el argentino Pablo Morra, discutieron sobre "el desempeño favorable de la economía paraguaya", sus "perspectivas positivas de crecimiento" y la previsión de "baja inflación" para lo que resta de este 2026, de acuerdo con un reporte del BCP en las redes sociales.

La revisión se produjo como parte de la llamada Consulta del Artículo IV, un mecanismo de supervisión obligatoria de la salud económica de los Estados miembros del órgano multilateral.

A finales de agosto pasado, el FMI concluyó, en el marco de otra Consulta del Artículo IV, que la economía paraguaya "sigue demostrando una notable resiliencia, respaldada por sólidos fundamentos macroeconómicos y esfuerzos de reforma".

Además, el Fondo recomendó que la nación suramericana refuerce "la gestión financiera pública y regularice los atrasos en los pagos, a fin de preservar la credibilidad de la política fiscal", al tiempo que necesita "restablecer el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF)", que establece un tope máximo de déficit del 1,5 % que se ha incumplido recurrentemente desde 2019, impulsado por sequías o la pandemia de la covid-19.

La economía paraguaya creció el 6,6 % en 2025 y se estima que lo hará el 4,2% este año, de acuerdo a las proyecciones del BCP.