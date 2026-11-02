Fuertes lluvias asociadas a El Niño provocan inundaciones en zonas del norte de Perú

EL Ministerio de Defensa, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, realiza labores de evacuación de aguas de las zonas urbanas de Tumbes que resultaron anegadas tras las intensas precipitaciones registradas en la madrugada.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, declaró que están trabajando de manera articulada los tres niveles de gobierno para atender la emergencia climática: el gobierno central, los gobiernos regionales y las municipalidades a nivel nacional.

"Acá lo importante es el trabajo en equipo", remarcó Fujimori tras una reunión de seguimiento realizada en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) en Lima.

A su vez, el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, desplazado al norte del país, informó a la mandataria que tienen cuatro motobombas de ocho pulgadas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, además de una trasvasadora, un equipo para transferir líquidos de una superficie a un tanque, para intervenir en caso de que se produjeran nuevos desbordes en Tumbes y la vecina región de Piura.

Belaúnde detalló que dispuso el despliegue de la Compañía de Intervención Rápida de Desastres N.° 4 del Fuerte Coloma, cuyos militares trabajaron durante toda la madrugada para atender los principales puntos críticos afectados por la lluvia en Tumbes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Son tres los puntos más críticos dentro de la ciudad: la zona de la Panamericana, a la altura de Plaza Vea; la intersección de la calle Arica y la zona conocida como El Beso. En esos tres puntos se desplegaron motobombas y la situación se pudo controlar", aseguró el ministro.

La autoridad también reportó una inundación en el asentamiento humano Puerto Perú, ubicado en el distrito de Aguas Verdes, donde se desplegaron equipos de bombeo para retirar el agua acumulada.

Agregó que el río Zarumilla mantenía un caudal elevado, aunque comenzaba a disminuir, con el paso de las horas.

De otro lado, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, informó sobre las acciones desplegadas para recuperar la transitabilidad en el kilómetro 441 de la carretera Francisco Basadre, ubicado en el sector Santa Rosa, en la región amazónica de Ucayali.

Vinelli dijo que un deslizamiento de lodo comprometió unos 140 metros de la vía e impidió el paso de vehículos.

Por su parte, la jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, informó que se espera una disminución temporal de las precipitaciones el miércoles o jueves, seguida de un nuevo episodio de lluvias intensas en la costa norte.

"A partir del 5 al 7, nuevamente empezamos un nuevo pulso de precipitaciones entre Tumbes y Piura, principalmente", anunció la especialista.