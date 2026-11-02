Fuerzas israelíes detienen a 18 colonos en el centro de Cisjordania por disturbios

"Las fuerzas de seguridad detuvieron a 18 sospechosos por agredir y obstaculizar la labor del personal de seguridad, y se incautaron de varios vehículos. En uno de los vehículos se encontraron materiales incendiarios, armas utilizadas en la agresión y spray de pimienta", recoge el comunicado del ejército,.

Los detenidos, todos ellos colonos israelíes, fueron trasladados a una comisaría en territorio ocupado en Cisjordania. Consultado por EFE, el ejército no esclareció si ya han sido liberados.

El choque se produjo durante una operación del ejército para desmantelar un puesto de avanzada o 'outpost', el inicio de una colonia israelí en Cisjordania que es ilegal para la propia ley en Israel.

Pese a esta condición, el Gobierno de Israel no suele penalizarlos y ha regularizado como asentamientos legales numerosos 'outposts'.

Todos los asentamientos y la presencia militar israelí en Cisjordania son ilegales a ojos del derecho internacional.

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"Las fuerzas de seguridad llevaron de nuevo a cabo una operación contra varias estructuras ilegales construidas en un área militar cerrada cerca de Salfit, donde los civiles israelíes se han involucrado en actividades violentas e ilegales en numerosas ocasiones", recoge el comunicado castrense.

Este lunes, los colonos del 'outpost' prendieron fuego a neumáticos en las carreteras de la zona para bloquear el tráfico a lo largo de la mañana, alega el ejército, según el cual decenas de colonos agredieron física y verbalmente a los agentes desplegados.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, recoge además que los colonos prendieron fuego a los olivos de la población local palestina en la aldea de Iskaka, al este de Salfit. El medio denunció también como estos ciudadanos israelíes bloquearon las carreteras de Salfit, interrumpiendo el tráfico de la población y el acceso de los agricultores a sus tierras.

La Comisión de Resistencia al Muro y la Colonización de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) registró al menos 15 ataques a lo largo de este lunes contra agricultores y sus tierras en seis regiones de Cisjordania.

Los incendios en Iskaka, informa la Comisión, se produjeron poco después de que el ejército tratara de desalojar el puesto de avanzada de los colonos, que también lanzaron piedras contra los coches de la población local palestina.