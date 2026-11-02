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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:50

Georgia quiere mejorar su comunicación con Rusia pero descarta restablecer relaciones

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Tiflis, 2 nov (EFE).- Georgia quiere mejorar su comunicación con Rusia, pero descarta el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre las partes antes de que se solucione el asunto de la "ocupación del 20 % del territorio" georgiano, informó hoy el primer ministro del país caucásico, Irakli Kobajidze.

Por EFE
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"Existen obstáculos concretos para restablecer las relaciones diplomáticas (interrumpidas tras la guerra de 2008)", dijo Kobajidze a la prensa en Tiflis.

A la vez, aseguró que la tarea ahora es "fortalecer el canal de comunicación" con Rusia.

En este sentido, aseguró que el primer viceministro de Exteriores, Guiorgui Zurabashvili, nombrado en octubre como representante especial para Rusia, "ha comenzado a trabajar con gran eficacia en la resolución de los problemas comerciales, económicos y humanitarios".

A principios de octubre, Kobajidze aseguró que "una resolución pacífica del conflicto con Rusia, el desarrollo y el mantenimiento del nivel actual de las relaciones comerciales y económicas, así como un diálogo permanente sobre cuestiones humanitarias, se encuentran entre las principales prioridades de Georgia".

Georgia rompió las relaciones diplomáticas con Rusia en 2008 tras una guerra que acabó con la pérdida de control de Tiflis sobre las autonomías de Abjasia y Osetia del Sur y su posterior reconocimiento como países independientes por parte de Moscú.

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