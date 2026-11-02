Gobierno yemení y los hutíes intercambian acusaciones por la muerte de civiles en ataques

El Ministerio de Salud del gobierno informó de que cinco personas, entre ellas tres miembros del equipo médico, murieron y otras quince, incluyendo siete médicos y profesionales de la salud, resultaron heridas cuando un bombardeo hutí alcanzó el centro de salud de Al Suqya en el distrito de Al Mudharebah, al oeste de Lahj, en el sur del país.

Mientras tanto, la cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, informó que diez personas murieron y dieciséis resultaron heridas, entre ellas niños, cuando las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí atacaron un mercado de Taiz, también en el sur.

También informó de un saldo inicial de dos niños y dos mujeres jóvenes muertos, y dos personas heridas, en un ataque aéreo contra una vivienda en el distrito de Al Shamayatayn.

Las versiones contradictorias sobre las víctimas no pudieron ser verificadas de forma independiente.

Cada una de las partes culpó a la otra por las muertes de civiles, mientras que ninguna proporcionó pruebas verificables de forma independiente que establecieran la responsabilidad por los incidentes denunciados.

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El portavoz militar hutí, Yahya Sarea, declaró que los aviones de guerra saudíes llevaron a cabo 109 ataques aéreos en las últimas 24 horas, dirigidos contra lo que describió como objetivos civiles en Saada, Taiz, Lahj, Al Yauf y Hodeida, y afirmó que los ataques habían causado muertos y heridos entre la población civil.

Sarea afirmó que estos ataques elevan a 3.939 el número total de ataques aéreos y con misiles saudíes desde el inicio de la escalada.

El portavoz militar del Gobierno yemení, Majid al Nuzaili, declaró que las fuerzas gubernamentales llevaron a cabo 951 operaciones en las últimas 24 horas contra posiciones hutíes.

Al Nuzaili afirmó que las operaciones causaron la muerte o la "neutralización" de unos 332 comandantes y combatientes hutíes, y destruyeron o inutilizaron 56 vehículos militares y otros equipos en varios frentes, incluidos Al Yauf, Marib, toda la región de Baida y las zonas sur y suroeste.

Según declaró, las fuerzas gubernamentales y la resistencia popular seguían repeliendo los ataques hutíes y atacando sus posiciones en Taiz, mientras que equipos de ingenieros militares desminaban y retiraban artefactos explosivos improvisados ​​de las zonas recientemente recapturadas en Al Yauf.

Estas últimas denuncias se producen en medio de la intensificación de los combates en Taiz y la vecina Lahj, donde ambas partes han denunciado ataques contra posiciones militares y zonas civiles.

El conflicto ha interrumpido repetidamente los servicios esenciales y el acceso humanitario, mientras que la responsabilidad por las bajas civiles individuales sigue siendo objeto de controversia.