ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:40

Grecia adquiere tres aviones militares KC-390 Millennium de fabricante brasileña Embraer

Imagen sin descripción

Río de Janeiro, 2 nov (EFE).- Embraer, tercera mayor fabricante de aviones del mundo, informó este lunes que la Fuerza Aérea de Grecia adquirió tres cargueros militares KC-390 Millennium, la aeronave más grande producida por la compañía brasileña.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La negociación, que prevé la primera entrega en 2027, fue realizada mediante un acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Grecia y Portugal e incluye la opción de compra de otras tres aeronaves del mismo modelo, según el comunicado divulgado por Embraer.

En 2025, Portugal amplió su contrato con la fabricante brasileña y reservó opciones para adquirir unidades adicionales del KC-390 Millennium destinadas a otros países europeos o miembros de la OTAN.

El KC-390 Millennium es un avión que puede realizar misiones de transporte táctico de tropas y vehículos, ayuda humanitaria, gestión de catástrofes y evacuación aeromédica.

La aeronave puede transportar hasta 26 toneladas de carga, operar en pistas no preparadas y además puede configurarse como avión cisterna para reabastecimiento en vuelo.

Grecia se convierte en la séptima nación europea en adquirir esta aeronave, junto con Portugal, Hungría, Países Bajos, Austria, República Checa y Suecia.

El carguero también se ha vendido a Brasil, a Corea del Sur, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos y Colombia.

La cartera de pedidos de aviones militares de Embraer cerró el tercer trimestre con un récord de pedidos por 35.700 millones de dólares.

En el segmento de defensa y seguridad, la cartera de encomiendas en el tercer trimestre llegó a 6.100 millones de dólares, con un salto del 56 % frente al mismo período de 2025.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar