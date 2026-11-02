Grecia adquiere tres aviones militares KC-390 Millennium de fabricante brasileña Embraer

La negociación, que prevé la primera entrega en 2027, fue realizada mediante un acuerdo de Gobierno a Gobierno entre Grecia y Portugal e incluye la opción de compra de otras tres aeronaves del mismo modelo, según el comunicado divulgado por Embraer.

En 2025, Portugal amplió su contrato con la fabricante brasileña y reservó opciones para adquirir unidades adicionales del KC-390 Millennium destinadas a otros países europeos o miembros de la OTAN.

El KC-390 Millennium es un avión que puede realizar misiones de transporte táctico de tropas y vehículos, ayuda humanitaria, gestión de catástrofes y evacuación aeromédica.

La aeronave puede transportar hasta 26 toneladas de carga, operar en pistas no preparadas y además puede configurarse como avión cisterna para reabastecimiento en vuelo.

Grecia se convierte en la séptima nación europea en adquirir esta aeronave, junto con Portugal, Hungría, Países Bajos, Austria, República Checa y Suecia.

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El carguero también se ha vendido a Brasil, a Corea del Sur, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos y Colombia.

La cartera de pedidos de aviones militares de Embraer cerró el tercer trimestre con un récord de pedidos por 35.700 millones de dólares.

En el segmento de defensa y seguridad, la cartera de encomiendas en el tercer trimestre llegó a 6.100 millones de dólares, con un salto del 56 % frente al mismo período de 2025.