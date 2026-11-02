Hospitales en Gaza denuncian dos muertes por ataques de Israel y suman siete este lunes

Así, son un total de siete fallecidos a lo largo de la jornada: tres muertos en el sur del enclave, uno en el centro y otro en el norte, además de dos personas que sucumbieron a heridas recibidas en días previos.

El último ataque se produjo en el sur, en la zona costera de Mawasi, y el Hospital Nasser identificó al fallecido como Ahmed Barika.

La víctima recibió un disparo en el pecho de las tropas israelíes que permanecen apostadas al otro lado de la línea amarilla (que demarca el área bajo dominio militar de Israel) en Rafah.

El área donde Barika residía y recibió el disparo, Al Batin Samin, se encuentra cerca de la línea amarilla, tras la cual el terreno permanece inaccesible a la población gazatí y desde la que las tropas abren fuego contra quienes se aproximan a la divisoria.

Horas antes, el Hospital Quds de la ciudad de Gaza recibió un fallecido y a cinco heridos (uno de ellos en estado crítico) después de que el Ejército israelí bombardeara un vehículo en el barrio de Tal al Hawa, en el suroeste de la capital. El centro identificó al fallecido como Hani Kahil.

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El Ejército de Israel no se ha pronunciado sobre estos ataques.

Previamente, los hospitales del enclave habían denunciado también la muerte de un hombre en un bombardeo en Jan Yunis, otro en la misma zona víctima de otro ataque a una tienda de campaña y un último fallecido por un explosivo lanzado por un dron cuadracóptero en Al Masdar (centro).

Además, un hombre identificado como Yusef Abu Yunis murió por las heridas recibidas en un bombardeo en Mawasi el domingo; y otro que fue víctima de un ataque en días anteriores e identificado como Mohamed Abu Qainas también sucumbió a las lesiones.

Al menos 1.593 palestinos han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad gazatí.

En total, son más de 74.609 fallecidos desde que Israel lanzó su ofensiva el 7 de octubre en 2023, en represalia por los ataques liderados por Hamás contra su territorio ese mismo día en el que las milicias palestinas mataron a 1.200 personas.