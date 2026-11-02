HRW denuncia "represión generalizada" contra la oposición en Zambia tras las elecciones

La Policía y el Ejército de Zambia ejecutaron "desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, palizas y amenazas contra miembros y simpatizantes de la oposición, así como contra abogados, periodistas y críticos del Gobierno, durante los días previos y posteriores a las elecciones", afirmó la ONG defensora de los derechos humanos en un informe.

HRW subrayó que "el clima de intimidación, hostigamiento y represión que siguió a los comicios" tuvo "un efecto paralizador en las organizaciones cívicas y políticas, afectando especialmente a las voces disidentes".

Asimismo, enfatizó, las autoridades aún no han ofrecido una explicación creíble ni investigado la muerte de un líder opositor, ocurrida en "circunstancias controvertidas".

La Policía confirmó la muerte del exdiputado y exministro zambiano Mutotwe Kafwaya por un disparo en una operación contra una supuesta milicia en Lusaka, en la que fueron detenidas once personas, incluidos miembros de la oposición, al día siguiente de las elecciones.

El Gobierno zambiano "debe romper este peligroso ciclo de represión", aseveró la subdirectora para África de Human Rights Watch, Ashwanee Budoo-Scholtz.

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"Las autoridades deben terminar de inmediato a la represión postelectoral, permitir el acceso a abogados y brindar atención médica a las personas detenidas, liberar a todos los que han sido detenidos arbitrariamente y garantizar que se rindan cuentas por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad", añadió Budoo-Scholtz.

Hichilema, recordó HRW, fue reelegido en unos comicios marcados por "irregularidades" como la suspensión del recuento de votos.

Entre el 24 y el 28 de agosto, las autoridades suspendieron los servicios judiciales e impidieron la presentación de recursos legales contra los resultados de las elecciones presidenciales, y cerraron y acordonaron las sedes de los tribunales.

La Policía justificó estos cierres como una "medida preventiva basada en labores de inteligencia", sin ofrecer más detalles.

La ONG documentó 14 casos ocurridos en agosto que "parecen constituir desapariciones forzadas, en los cuales las autoridades se negaron a revelar la situación o el paradero de las personas detenidas".

También acreditó 61 casos en los que los detenidos -o sus abogados y familiares- denunciaron "palizas u otras formas de abuso violento durante su arresto, mientras permanecían bajo custodia, o en ambos momentos".

Dieciocho personas fueron acusadas de traición y dos de ellas enfrentan, además, cargos por sedición, precisó HRW, al agregar que en muchos casos los arrestados "nunca fueron imputados por ningún delito", y en otros las acusaciones tienen "motivación política".

Según la ONG, el Gobierno no reveló cuántas personas fueron arrestadas durante la "ola represiva", lo que genera preocupación de que "el número de detenidos sea mayor al que se conoce hasta ahora".

La Comisión Electoral de Zambia declaró ganador de las elecciones el pasado 18 de agosto a Hichilema, quien obtuvo el 60,5 % de los votos, frente al 37,9 % del opositor Brian Mundubile.

Mundubile está detenido y acusado de traición junto a su compañero de candidatura en las elecciones, Makebi Zulu, y otras 16 personas.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó al cese de "arrestos arbitrarios" en Zambia tras los comicios, y la Unión Europea alertó sobre irregularidades en el escrutinio.