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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:00

Identificados los 69 fallecidos en el accidente ferroviario de España

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Madrid, 2 nov (EFE).- El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real identificó ya a los 69 fallecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado miércoles en Urda (Toledo), en el centro de España, según los datos facilitados este lunes por la noche por el Centro Integrado de Datos (CID).

Por EFE
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Según el balance provisional difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, 54 de las personas fallecidas son de nacionalidad española y 15 son ciudadanos extranjeros. Las personas fallecidas son 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad.

Entre los 15 ciudadanos extranjeros, 4 son de nacionalidad estadounidense; 2 de nacionalidad australiana; 2 japonesa; 1 argentina; 1 canadiense; 1 checa; 1 francesa; 1 mexicana; 1 portuguesa y 1 tunecina.

Se notificaron ya las 69 identificaciones a todas las familias de las víctimas y a las oficinas consulares correspondientes en el caso de las personas fallecidas de nacionalidad extranjera.

El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas, según el comunicado del CID, constituido tras la activación del Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con víctimas múltiples.

De las 69 identificaciones de las personas fallecidas, 56 se hicieron mediante huella dactilar, realizada por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, según la información difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

Las restantes, 13, se hicieron por análisis de ADN realizado por el Instituto Nacional de Toxicología en colaboración con el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.

El procedimiento que se siguió una vez se identificaba a la persona fallecida pasó, en primer lugar, por la notificación personal y presencial a la familia, y una vez que la notificación se realizó de manera fehaciente y no antes, se incorporó a la estadística oficial de la que el Centro de Integración de Datos informa públicamente.

El CID refirió asimismo que 55 personas fallecidas ya están a disposición de sus familiares y añade que las labores de identificación de la totalidad de las 69 personas fallecidas se realizaron con el mayor rigor y celeridad posibles.

Más de 60 profesionales estuvieron participando en Toledo desde el pasado miércoles en las labores de realización de autopsias e identificación de los fallecidos, entre ellos médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo (12), Ciudad Real (4), Cáceres (2), Cuenca (1), así como 2 médicas forenses asesoras del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

Intervinieron también en la realización de las autopsias un total de 8 técnicos de autopsia (3 de Toledo, 2 de Albacete, 2 de Cáceres y 1 de Guadalajara).

Nueve profesionales del Instituto Nacional de Toxicología se encargaron de la realización de las pruebas de ADN post mortem.

Fueron un total de 27 agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al Servicio de Criminalística y de Policía Judicial quienes realizaron las identificaciones mediante huella dactilar, además del análisis de ADN de los familiares que denunciaron las desapariciones.

Además de todos estos efectivos, el CID informa de que se estableció un servicio de apoyo a las familias de las víctimas que lo conforman 3 psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, y 1 psicóloga del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Órganos con Jurisdicción Estatal.

Añade que la Unidad Militar de Emergencias (UME) estuvo prestando, hasta la finalización de las identificaciones y las notificaciones, un apoyo logístico esencial a las actuaciones desarrolladas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real, proporcionando las capacidades y medios necesarios para facilitar la gestión de los fallecidos y el desarrollo de las labores de identificación y asistencia médico-forense.

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