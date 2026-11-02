Índice de impunidad de crímenes contra periodistas en Paraguay es del 90 %, según informe

"En este año 2026, en Paraguay se han registrado 22 nuevos casos de violencia contra periodistas, entre los cuales destacan 10 casos de censura, 4 de agresiones o ataques, 2 amenazas y un atentado", señaló la Mesa en un informe difundido con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas.

Además, esa organización cifró en 21 los periodistas y comunicadores que han sido asesinados en el país desde 1991. En noviembre de 2025, el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) y la ONG Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) contabilizaron 22 profesionales del gremio asesinados desde 1989.

El documento difundido hoy detalló que desde 1991 han sido denunciados "500 casos de ataques, agresiones, amenazas y otros tipos de violencia contra quienes ejercen el periodismo".

Entre otros, menciona 103 agresiones y ataques, dos secuestros, 57 procesos judiciales, 44 atentados, 170 amenazas/coacciones y seis acosos denunciados durante el período que abarca el estudio.

Por otro lado, la Mesa indicó que el Estado paraguayo ha cumplido varias disposiciones de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato del periodista Santiago Leguizamón Zaván, ocurrido en 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil.

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No obstante, alertó que todavía están pendientes "otras medidas de alta relevancia".

Cita, entre otras, "el tratamiento y aprobación de una ley de protección de periodistas", una iniciativa que, según esa instancia, "sigue sin tratarse" en el Senado.

De igual forma, no se ha creado un "Fondo de seguridad", no inferior a 250.000 dólares, para financiar "programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia a periodistas víctimas de violencia basada en el ejercicio de su profesión".