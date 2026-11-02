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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:45

Jefe de la misión de la ONU en RDC llega al país para verse con la nueva alianza rebelde

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Nairobi, 2 nov (EFE).- El jefe de la Misión de Paz de la ONU en la República Democrática del Congo (Monusco), James Swan, llegó este lunes a la ciudad congoleña de Goma (este), controlada por rebeldes, para reunirse con los líderes del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), la nueva coalición de grupos insurgentes.

Por EFE
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"La visita se produce en medio del establecimiento del FRN, que ha anunciado que está sucediendo a la AFC (Alianza del Río Congo)", dijo la Monusco en su cuenta de la red social X.

Swan, que ya se había reunido con los líderes de la AFC y el Movimiento 23 de Marzo (M23, grupo rebelde que también integra la FRN), tiene como objetivo "entablar contacto con sus representantes".

"Estos contactos tienen como objetivo apoyar la implementación del mandato de la Misión, en particular en lo que respecta a la protección de los civiles, el acceso y el apoyo a los mecanismos de supervisión y verificación del alto el fuego", añade el comunicado.

La Monusco también afirmó que tratará particularmente el Mecanismo Conjunto de Verificación Ampliado Plus (MCVE+), encargado de supervisar y verificar el cumplimiento del alto el fuego acordado entre el Gobierno congoleño y los rebeldes.

El conflicto alcanzó una nueva dimensión el pasado 13 de octubre con el nacimiento del FRN, liderada por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrada por el M23, que lucha desde hace años contra Kinsasa con el apoyo de Ruanda.

Previamente, los combates en el este congoleño se intensificaron a finales de enero de 2025, cuando el M23 tomó Goma y Bukavu, capitales de Kivu del Norte y Kivu del Sur, respectivamente.

Desde que los presidentes de la RDC y Ruanda -Félix Tshisekedi y Paul Kagame, respectivamente- firmaron el 4 de diciembre de 2025 en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el pacto.

Ese acuerdo se suma a los esfuerzos de mediación auspiciados por Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que el 15 de noviembre de 2025 rubricaron en Doha un acuerdo marco.

El este de la RDC, rico en minerales esenciales para la industria tecnológica, vive desde los años 90 un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la Monusco.

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