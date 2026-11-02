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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 15:55

Kast: Chile está de vuelta en el mundo con la responsabilidad por encima del populismo

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Madrid, 2 nov (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, que este lunes recibió la Medalla Internacional de Madrid, dijo que su país está "de vuelta en el mundo" por la seriedad, la responsabilidad antes que el populismo, por el Estado de derecho, el cumplimiento de las normas, la seguridad y por trabajar para una mayor calidad de vida de los ciudadanos.

Por EFE
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"Por eso, más comercio, más inversión, una defensa de la libertad, una voz común en el mundo nos harán más fuertes", agregó en el discurso posterior a que la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le entregara la citada distinción.

"Nuestro gobierno tiene una convicción clara: la seguridad es el primer deber del Estado. Y cuando el Estado no cumple ese deber, no pagan los que tienen más, pagan precisamente los más vulnerables, aquellos que tienen menos", aseguró Kast, que llegó a Madrid para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana el 4 y 5 de noviembre.

Y "sin seguridad no hay orden", apostilló. "Sin orden no hay paz. Y sin paz no hay libertad. Esa libertad es la que permite levantarse cada día, cada mañana para trabajar, abrir un negocio, invertir sin miedo, y es la que convierte el esfuerzo en prosperidad".

"Eso es lo que Chile y Madrid comparten hoy, la convicción de que la libertad, el orden, el trabajo construyen el futuro de nuestros pueblos. Ese futuro exige progresar materialmente sin renunciar a los valores que dan sentido a nuestra vida", apuntó.

Desde su primera edición en 2020, la medalla ha sido concedida a otros líderes latinoamericanos como el argentino Javier Milei o el ecuatoriano Daniel Noboa, además del opositor venezolano Edmundo González.

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