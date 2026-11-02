Kast inicia viaje a España e Italia con "visión de Estado" para reforzar relaciones

Nada más aterrizar en la base de Torrejón (Madrid) para asistir a la XXX Cumbre Iberoamericana, el mandatario transmitió sus condolencias a las familias y las autoridades españolas por los 69 fallecidos del accidente ferroviario ocurrido el miércoles pasado en la provincia de Toledo.

"Es una tragedia que enluta a la nación y que también conmueve a todos aquellos que nos sentimos muy cercanos a España", enfatizó.

Indicó que lo acompañan en este viaje la presidenta del Senado, la de la Corte Suprema y el presidente de la Cámara de Diputados, el canciller y el ministro general de la Presidencia, además de los respectivos embajadores, como señal de la importancia que el Gobierno da a este viaje.

Mencionó una reunión en esta visita a Madrid con el rey Felipe VI dentro de la cumbre y otras autoridades de España antes de viajar a Italia.

En ese otro país europeo, está prevista una reunión con la primera ministra, Giorgia Meloni, el presidente Sergio Mattarella, y luego en el Vaticano con el papa León XIV, apuntó el mandatario chileno.

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Habló también del vínculo con la Unión Europea (UE) y de las "muy buenas relaciones" que su gobierno pretende mantener en intercambios comerciales, sociales, en temas de educación y otras materias de interés.