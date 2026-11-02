ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:20

KFC anuncia el cierre de sus restaurantes en Puerto Rico

Imagen sin descripción

San Juan, 2 nov (EFE).- La cadena de pollo frito KFC informó este lunes que sus restaurantes "están cerrando" en Puerto Rico, tras finalizar su relación con el titular de la franquicia local, Encanto Restaurants.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Desafortunadamente, Encanto no puede seguir operando de una manera que responde a nuestros estándares de calidad", lamentó KFC Puerto Rico en un comunicado publicado en las redes sociales.

La cadena de restaurantes agradeció a sus clientes por "su lealtad" y anheló su interés de "seguir sirviéndoles".

Pese a la noticia, la cadena indicó que trabaja para encontrar un nuevo socio franquiciado "que nos permita reabrir nuestros restaurantes y recibirlos nuevamente para que disfruten de KFC con sus amigos y familiares".

De acuerdo con información recopilada por el Boletín de Puerto Rico, hasta julio de 2026 Encanto Restaurants acumulaba más de 70 registros judiciales, principalmente relacionados con desahucios y cobros de dinero, con una concentración de casos durante ese año.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar