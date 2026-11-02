KFC anuncia el cierre de sus restaurantes en Puerto Rico

"Desafortunadamente, Encanto no puede seguir operando de una manera que responde a nuestros estándares de calidad", lamentó KFC Puerto Rico en un comunicado publicado en las redes sociales.

La cadena de restaurantes agradeció a sus clientes por "su lealtad" y anheló su interés de "seguir sirviéndoles".

Pese a la noticia, la cadena indicó que trabaja para encontrar un nuevo socio franquiciado "que nos permita reabrir nuestros restaurantes y recibirlos nuevamente para que disfruten de KFC con sus amigos y familiares".

De acuerdo con información recopilada por el Boletín de Puerto Rico, hasta julio de 2026 Encanto Restaurants acumulaba más de 70 registros judiciales, principalmente relacionados con desahucios y cobros de dinero, con una concentración de casos durante ese año.