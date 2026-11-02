La argentina Josefina Licitra gana en México el Premio Sor Juana por su obra ‘Crac’

El reconocimiento, dotado con 15.000 dólares, se entregará el 2 de diciembre durante la edición 40 de la feria mexicana, en el Auditorio Juan Rulfo, informó la organización en un comunicado.

El jurado eligió por unanimidad la obra entre los trabajos de 135 aspirantes de doce países y destacó cómo transforma una experiencia privada en una reflexión sobre la escritura, la autoría, el duelo y la memoria.

También valoró el humor, el manejo de diferentes registros narrativos y cómo aborda el desarraigo la periodista y escritora.

Licitra explicó que el libro surgió de dos conflictos relacionados: su padre, residente en otro país, llevaba años sin hablarle por motivos que ella no comprendía y ese silencio la llevó a dejar de escribir.

“Crac es un libro íntimo, doliente, un poco impúdico. Y fue escrito desde la incertidumbre”, expresó la autora, quien manifestó sorpresa, felicidad y alivio por el fallo.

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La escritora definió la obra como una novela de no ficción, cuyo contenido es verificable o tiene correspondencia con la realidad, y precisó que la estructura permitió diferenciarla de un diario íntimo.

El jurado concedió además una mención honorífica a la boliviana Giovanna Rivero por 'Alma oscura del alba', en la que resaltó la dimensión política y la apuesta de sus personajes por una utopía.

Licitra es autora de 'Los imprudentes', 'Los otros' y 'El agua mala', y está a cargo de la edición de la revista de narrativa Orsai.

En 2004, la argentina obtuvo el premio al mejor texto de la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, fundada por Gabriel García Márquez.

Instituido en 1993 e impulsado por la escritora nicaragüense Milagros Palma, el galardón distingue a autoras de novelas publicadas originalmente en español.

Como parte de los festejos por los 40 años de la FIL, el 3 de diciembre habrá una lectura con anteriores ganadoras del premio, entre ellas Gioconda Belli, Margo Glantz, Claudia Piñeiro, Laura Restrepo y Fernanda Trías.

Las participantes leerán fragmentos de sus obras premiadas y compartirán con el público reflexiones sobre el futuro de la literatura en el Auditorio Juan Rulfo de Expo Guadalajara, en el occidental estado mexicano de Jalisco.