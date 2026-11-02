La Bolsa de Buenos Aires cierra con una caída del 3,27 %

Entre las líderes, las acciones que más cayeron fueron las de YPF (-6,2 %), Transportadora Gas del Norte (-6 %) y Grupo Supervielle (-5,4 %), mientras que las que más subieron fueron las de Grupo Financiero Valores (+3,3 %) y Banco Macro (+1,8 %).

En el mercado de bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares subieron hasta 1,1 %, en tanto que el índice de riesgo país de Argentina subió 1,3 %, al 797 puntos básicos.

En el mercado oficial de divisas, el dólar estadounidense subió 5 pesos, a 1.565 pesos argentinos por unidad para la venta al público en el estatal Banco Nación, mientras que la cotización en la plaza mayorista subió hasta 1.545,50 por unidad.

En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' se mantuvo en 1.565 por unidad para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron con tendencia dispar.

El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 3,3 %, a 1.707,89 pesos por unidad.

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En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) bajó 0,5 %, hasta los 1.565,25 pesos por unidad.