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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 23:05

La costa de Ecuador prevé nuevas lluvias fuertes y tormentas derivadas de El Niño

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Quito, 2 nov (EFE).- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) de Ecuador pronosticó nuevas lluvias fuertes y tormentas eléctricas para este martes especialmente en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos y Manabí, después de una intensa jornada de precipitaciones en los últimos dos días derivadas del fenómeno El Niño.

Por EFE
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Las lluvias se concentrarán principalmente durante la tarde del martes, cuando se esperan tormentas acompañadas de vientos, rayos y truenos en varios municipios de las tres provincias. La previsión se corresponde con el período entre las 07:00 y las 19:00 (12:00 - 00:00 GMT) del martes.

En Guayas, donde las lluvias torrenciales del domingo provocaron inundaciones en unos 90 sectores de la ciudad de Guayaquil y dejaron un fallecido, el Inamhi prevé tormentas en Balzar, Colimes, El Empalme, Palestina, Salitre y Santa Lucía.

También pronosticaron lluvias fuertes en Marcelino Maridueña, Naranjito y Simón Bolívar, mientras que en otras zonas incluida Guayaquil se esperan precipitaciones de intensidad normal o moderada.

Por su parte, en Los Ríos se prevén tormentas graves en Buena Fe, Mocache, Palenque, Quevedo, Quinsaloma, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vinces, así como lluvias fuertes en Baba, Babahoyo, Montalvo y Puebloviejo.

En la provincia de Manabí también lloverá fuertemente en algunos sectores y, en Santa Elena, gran parte de la zona tendrá precipitaciones moderadas.

En Galápagos, donde las inundaciones obligaron a declarar la emergencia en Santa Cruz, pronostican precipitaciones de intensidad normal.

En la región andina, el Inamhi prevé fuertes precipitaciones en la provincia de Cotopaxi y Pichincha, aunque en Quito se esperan lluvias más leves.

Por su parte, en la Amazonía se esperan lluvias normales en algunas zonas de las provincias de Morona Santiago y Pastaza, y en el resto predominarán las lloviznas.

El Niño es un fenómeno climático caracterizado por el calentamiento de aguas del Pacífico que altera los patrones de lluvia. En Ecuador suele provocar precipitaciones intensas e inundaciones en la zona de la costa y sequías prolongadas en la sierra.

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