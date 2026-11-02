La economía chilena crece un 0,2 % presionada por el mal desempeño minero

El resultado del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que reúne el 90 % de los bienes y servicios y se considera una estimación adelantada del PIB chileno, se situó por primera vez desde enero en cifras azules luego de seis meses de caídas consecutivas.

La cifra del noveno mes del año, explicó el ente emisor, "se explicó por el crecimiento del componente no minero, que registró un aumento del 2 %, lo que fue compensado por la caída de la minería".

En términos anuales, la producción de bienes cayó un 2 %, resultado marcado por el desplome de la producción minera, particularmente la extracción del cobre, la principal exportación del país sudamericano.

El resto de bienes, no obstante, registró un crecimiento del 4 %, "cifra que fue explicada por el valor agregado de la generación eléctrica, que aumentó debido a una mayor disponibilidad de agua".

También contribuyó al resultado de la actividad económica la pesca extractiva, que registró un aumento del 4,5 % impulsada por una mayor elaboración de productos pesqueros.

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La actividad comercial, señaló el organismo, creció un 4,5 % interanual, con resultados positivos en todos sus componentes.

Mayores ventas de enseres domésticos y alimentos marcaron el desempeño del comercio mayorista; en tanto, las ventas en almacenes de comestibles, vestuario y calzado estimularon el comercio minorista, según el Banco Central.

Los servicios, por su parte, aumentaron un 0,9 % a nivel interanual, "resultado que se explicó por el desempeño de los servicios personales, en particular de salud".

Para reactivar la economía y estimular el empleo, el Gobierno de José Antonio Kast impulsó una controvertida megarreforma que baja los impuestos corporativos del 27 % al 23 %, otorga beneficios fiscales a la repatriación de capitales e invariabilidad tributaria a grandes inversiones.

Especialistas señalan que dichas medidas, vigentes a partir de este mes, no garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por el Ejecutivo, mientras el desempleo se sitúa en sus mayores niveles en cinco años con un 9,8 % y un millón de personas desocupadas.

Durante los próximos días, el Banco Central publicará los resultados preliminares del PIB del tercer trimestre, junto con las revisiones del primero y segundo, que arrojaron cifras negativas.

El Banco Central de Chile redujo abruptamente en septiembre sus expectativas de crecimiento para este año y pronosticó en su último Informe de Política Monetaria (IPoM) que el PIB chileno se expandirá entre el 0,25 % y 0,75 % en 2026.

El PIB chileno creció un 2,5 % en 2025 y la inflación cerró en el 3,5 %, su nivel más bajo en cinco años.