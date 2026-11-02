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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 10:05

La española Eva Baltasar gana el premio francés Médicis de novela extranjera

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París, 2 nov (EFE).- La española Eva Baltasar ganó este lunes el prestigioso premio francés Médicis en la categoría de novela extranjera por 'Ocaso y fascinación'.

Por EFE
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La obra de Baltasar (Barcelona, 1978), publicada en español por Random House, es una historia breve e inquietante sobre la precariedad y la soledad.

Narra el periplo de una mujer con estudios que intenta desarrollar su vida en una gran ciudad, pero tiene un trabajo precario y su situación se viene abajo cuando pierde tanto su puesto como el alojamiento que alquilaba.

Acaba en la calle y sobrevive limpiando casas de gente acomodada, con las que desarrolla un vínculo obsesivo.

El Médicis es uno de los grandes premios de la literatura francesa que se entregan cada otoño en torno al anuncio del Goncourt, que es el galardón más prestigioso de las letras en francés y cuyo ganador se desvelará mañana.

Fundado por Gala Barbisan y Jean-Pierre Giraudoux, el premio Médicis se entrega desde 1958 con la intención de reconocer novelas que se salían de los gustos literarios dominantes y no eran reconocidas por los premios tradicionales.

El galardón principal, el de novela en lengua francesa, fue adjudicado este lunes a Philippe Vasset por 'Dans les grandes lignes' (Flammarion).

Jean-Baptiste Del Amo, por su parte, se impuso en la categoría de ensayo con 'Une éclaircie' (Stock).

El año pasado el premio principal fue para Emmanuel Carrère con 'Kolkhoze' y el de novela extranjera se lo llevó 'The Good Neighbours', de la británica Nina Allan.

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