La Fiscalía busca repetir el juicio contra Lindsay Clancy y el juez apunta a marzo de 2027

El juez William Sullivan presidió una audiencia hoy con la acusación y la defensa para escuchar varias mociones, incluida la desestimación del caso, tras declarar nulo el juicio el pasado 4 de septiembre, cuando el jurado de 12 personas no logró alcanzar un veredicto unánime en su séptimo día de deliberaciones.

La defensa solicitó la desestimación del caso, así como una investigación sobre un miembro del jurado al que acusa de haber impedido alcanzar el veredicto unánime, mientras que la Fiscalía pidió al juez que imponga una orden que limite las comunicaciones públicas del proceso para evitar un posible sesgo.

Después de que Sullivan concluyera que no iba a tomar ninguna decisión y convocara otra audiencia el 16 de noviembre, la fiscal adjunta, Jennifer Sprague, indicó que su oficina busca una "repetición del juicio" contra Clancy, pero afirmó que no ha determinado los nuevos cargos, según NBC.

El abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, cuestionó que la Fiscalía no sepa si el juicio "será sobre un asesinato en primer grado, un cargo menor, o ningún cargo", y reclamó al juez avanzar con el proceso, haciendo alusión a que este tiene previsto jubilarse en verano del año que viene.

Sullivan, por su parte, dijo que pretende celebrar el potencial juicio en marzo de 2027 "o antes", pero en la próxima audiencia abordará la moción para desestimar el caso, y si decide no desestimarlo, entonces se centrarán en "elegir una fecha de juicio".

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Clancy, una exenfermera de 36 años, fue acusada de estrangular a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres, y Callan, de ocho meses, en enero de 2023, en su vivienda de Duxbury (Massachusetts), tras lo que intentó suicidarse y quedó parcialmente paralizada.

La defensa argumentó que sufrió psicosis posparto.