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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 08:55

La India permite pirotecnia ecológica durante las fiestas pese a la alta contaminación

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Nueva Delhi, 2 nov (EFE).- El Tribunal Supremo de la India autorizó este lunes el uso de fuegos artificiales ecológicos durante dos días por Diwali, el festival hindú más importante del país, al considerar que no existen datos suficientes para concluir que una prohibición total sea la mejor respuesta al problema de la contaminación.

Por EFE
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"Si bien la imposición de una prohibición total parece ser la solución ideal, opinamos que este Tribunal (...) carece de datos suficientes para decidir si una prohibición completa sería o no la mejor solución para resolver el problema de la contaminación ambiental causada por la explosión de fuegos artificiales", señaló el tribunal en la orden.

La decisión se conoció el mismo día en que la capital registró su primera jornada de la temporada con niveles "muy malos" de contaminación del aire, con un Índice de Calidad del Aire (AQI) superior a 315 puntos, según la Junta Central de Control de la Contaminación (CPCB).

La orden permite fabricar y vender petardos verdes certificados entre el 2 y el 6 de noviembre, mientras que su uso quedará restringido a los días 7 y 8, víspera y jornada de Diwali, entre las 6:00 y las 7:00 de la mañana y entre las 20:00 y las 22:00 horas.

Todos los productos deberán estar certificados por los organismos competentes, mientras que seguirán prohibidos los petardos convencionales, los que contengan bario y las cadenas de fuegos artificiales conocidas como "ladis". Tampoco podrán utilizarse dentro de un radio de 300 metros de hospitales, residencias de mayores, centros educativos y otras zonas de silencio.

"Resulta alarmante observar que las partículas en suspensión emanadas de los fuegos artificiales permanecen en la atmósfera durante un periodo prolongado, extendiéndose hasta varios días después de la conclusión de la festividad", agregó el tribunal.

A diferencia de los petardos tradicionales, los llamados "green crackers" están diseñados para reducir las emisiones contaminantes y limitar el uso de determinadas sustancias químicas, según el Instituto Nacional de Investigación en Ingeniería Ambiental (CSIR-NEERI).

Investigadores del Instituto Indio de Tecnología de Delhi (IIT Delhi) señalaron anteriormente a EFE que las partículas ultrafinas emitidas por los petardos llegaron a representar más del 85 % de la masa elemental del aire el día de Diwali en años anteriores.

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