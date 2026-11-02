La isla española de La Palma sufre un apagón general en medio de una fuerte tormenta

El cero energético se produjo al desconectarse una central térmica, informaron a EFE fuentes de Red Eléctrica (REE), que trabaja en la reposición del suministro a medida que se van acoplando los grupos de generación de esa instalación.

Según la compañía eléctrica Endesa, quedan 32.781 usuarios pendientes de recuperar el servicio.

REE ha reparado y puesto en funcionamiento la línea de alta tensión que permanecía inoperativa desde la noche pasada.

Este apagón se añade a otras caídas totales de tensión y cortes de electricidad registrados en la propia isla y en otras del archipélago de las Canarias.

La Palma sufrió varias incidencias en el suministro eléctrico el pasado año. El 8 de mayo, una avería en una subestación dejó sin luz a 19.526 usuarios durante periodos de entre media hora y algo más de una hora y media.

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El 14 de mayo se produjeron otros dos cortes en distintos lugares de la isla que afectaron a unos 9.000 y 10.000 clientes, respectivamente.

El 10 de junio de 2025, la isla sufrió un nuevo apagón general que dejó sin electricidad a todo el territorio. El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, apuntó a la obsolescencia de los equipos de generación de la central eléctrica de Los Guinchos como principal causante.

La última vez que se había registrado un apagón total en La Palma antes de 2025 fue en marzo de 2018.