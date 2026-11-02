ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
25º
Ahora
ver más
25º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 07:30

La isla española de La Palma sufre un apagón general en medio de una fuerte tormenta

Imagen sin descripción

Santa Cruz de Tenerife (España), 2 nov (EFE).- La isla atlántica española de La Palma ha recuperado el 40 % del suministro eléctrico de los clientes afectados después de sufrir un apagón general este lunes por causas desconocidas aún, aunque podrían estar relacionadas con una fuerte tormenta.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El cero energético se produjo al desconectarse una central térmica, informaron a EFE fuentes de Red Eléctrica (REE), que trabaja en la reposición del suministro a medida que se van acoplando los grupos de generación de esa instalación.

Según la compañía eléctrica Endesa, quedan 32.781 usuarios pendientes de recuperar el servicio.

REE ha reparado y puesto en funcionamiento la línea de alta tensión que permanecía inoperativa desde la noche pasada.

Este apagón se añade a otras caídas totales de tensión y cortes de electricidad registrados en la propia isla y en otras del archipélago de las Canarias.

La Palma sufrió varias incidencias en el suministro eléctrico el pasado año. El 8 de mayo, una avería en una subestación dejó sin luz a 19.526 usuarios durante periodos de entre media hora y algo más de una hora y media.

El 14 de mayo se produjeron otros dos cortes en distintos lugares de la isla que afectaron a unos 9.000 y 10.000 clientes, respectivamente.

El 10 de junio de 2025, la isla sufrió un nuevo apagón general que dejó sin electricidad a todo el territorio. El director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, apuntó a la obsolescencia de los equipos de generación de la central eléctrica de Los Guinchos como principal causante.

La última vez que se había registrado un apagón total en La Palma antes de 2025 fue en marzo de 2018.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar