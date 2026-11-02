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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:55

La justicia noruega levanta la prisión preventiva al hijo de la reina Mette-Marit

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Copenhague, 2 nov (EFE).- Un juzgado de Oslo accedió este lunes a levantar la prisión preventiva al hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, Marius Borg Høiby, condenado en junio pasado a cuatro años de prisión por dos casos de violación y por maltrato a una de sus exnovias.

Por EFE
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Høiby, cuyo caso será sometido a un juicio de apelación en febrero, llevaba en prisión preventiva desde febrero, aunque la justicia accedió en julio a someterlo a un régimen domiciliario con una tobillera electrónica.

La fiscal Oda Karterud informó a la televisión pública NRK de que ha apelado la decisión y que ha pedido sus suspensión inmediata, por lo que Høiby seguirá de momento en prisión domiciliaria.

El juzgado rechazó la petición del fiscal de prolongar el régimen actual ante el peligro de que el joven, de 29 años, volviera a cometer un delito y aceptó los argumentos de la defensa.

Høiby, fruto de una relación de Mette-Marit anterior a su matrimonio con el rey Haakon VIII, ha permanecido en su casa en la residencia real de Skaugum desde julio, que ha abandonado en algunas ocasiones, por ejemplo, para participar en el entierro del rey Harald V en septiembre pasado.

El joven, que no pertenece a la Casa Real y que ha reconocido tener problemas con el alcohol y las drogas, fue condenado en primera instancia por 34 de los 39 delitos de los que fue acusado, entre ellos dos violaciones, maltrato, agresiones, amenazas, posesión de marihuana, quebrantamiento de órdenes de alejamiento e infracciones graves de tráfico.

Asimismo, fue sentenciado a pagar una indemnización conjunta de 640.000 coronas noruegas (unos 58.000 euros) a cuatro víctimas.

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