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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:25

La ONU alerta de que la IA amplía cada vez más la desinformación sobre los migrantes

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Ginebra, 2 nov (EFE).- La desinformación sobre los migrantes se propaga rápidamente y la inteligencia artificial (IA) está contribuyendo cada vez más a ampliar ese fenómeno, advirtió este lunes la directora general de la agencia de la ONU para las migraciones (OIM), la estadounidense Amy Pope.

Por EFE
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"Transforma la ansiedad en desconfianza y convierte a las personas en objetivos", subrayó la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en la apertura del Diálogo Internacional sobre la Migración en Ginebra.

Pope denunció que relatos falsos o engañosos sobre este colectivo difundidos a través de las redes sociales y la IA generativa "profundizan la polarización y la desconfianza en las comunidades", acrecentando además las dudas entre la opinión pública sobre la gestión estatal de la migración.

Frente a ello, la OIM recuerda que los 304 millones de migrantes en el mundo (entre ellos 168 millones de trabajadores) ayudan con sus remesas a alrededor de mil millones de personas, lo que supone la octava parte de la población del planeta.

La OIM también señala que casi la mitad de los migrantes son mujeres y niñas, muchas en riesgo de discriminación, abusos y explotación.

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