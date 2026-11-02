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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 16:25

La ONU confirma la candidatura del turco Feridun Sinirlioğlu para la Secretaría General

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Nueva York, 2 nov (EFE).- La embajadora de Letonia ante la ONU, Sanita Pavļuta-Deslandes, presidenta del Consejo de Seguridad para el mes de noviembre, confirmó este lunes la candidatura del turco Feridun Sinirlioğlu para la secretaría general de la organización.

Por EFE
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Pavļuta-Deslandes explicó, durante la rueda de prensa que da inicio a la presidencia rotatoria del órgano, que Turquía nominó oficialmente este fin de semana a Sinirlioğlu, actual presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), para suceder a António Guterres.

La candidatura del turco fue confirmada finalmente, tras semanas de rumores sobre su entrada en la carrera por liderar la ONU, después de que el viernes se celebrara un nuevo sondeo no vinculante que sigue demostrando que todavía no existe consenso en el Consejo de Seguridad para proponer a un candidato a la Asamblea General.

El órgano volvió a la casilla de salida después de haber avanzado al formato de sondeo en el que los cinco miembros permanentes del consejo -Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido- dejan ver si tienen intención de vetar alguna de las candidaturas, lo que frustraría sus planes.

Todos los candidatos obtuvieron dos votos en contra. Además del turco, optan al cargo otros siete candidatos: la costarricense Rebeca Grynspan, el argentino Rafael Grossi, la guyanesa Carolyn Rodrigues-Birkett, las ecuatorianas María Fernanda Espinosa e Ivonne A-Baki, el ugandés Olara Otunnu y la emiratí Lana Zaki Nusseibeh. El expresidente senegalés Macky Sall retiró su candidatura en octubre.

Pese a que la entrada de Sinirlioğlu, al igual que la de la emiratí Nusseibeh hace una semana, apuntan a una carrera todavía abierta, la embajadora letona reconoció que deben avanzar en el proceso.

"Entre los miembros del Consejo existe esa sensación de urgencia, esa conciencia de que debemos acelerar el proceso y llegar a un resultado lo antes posible", declaró Pavļuta-Deslandes en la rueda de prensa.

La embajadora señaló que trabajarán por elegir a un candidato lo antes posible para que disponga de tiempo para estar en condiciones de ejercer sus funciones desde el 1 de enero, cuando Guterres dejará el cargo.

Sin embargo, no dio fechas sobre las próximas votaciones en el Consejo.

Sinirlioğlu fue representante de Turquía ante la ONU entre 2016 y 2023, antes fue ministro de Exteriores del Gobierno interino turco en 2015 y ocupó durante varios años el puesto de subsecretario de esa cartera.

En 2023, Guterres le encargó coordinar una evaluación independiente sobre Afganistán, encomendada por el Consejo de Seguridad.

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