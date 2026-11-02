La ONU prevé retirar a 340 efectivos de Minurso pero no fija plazo para liquidar la misión

El portavoz del secretario general António Guteres, Stéphane Dujarric, dijo hoy en una rueda de prensa que el proceso contempla "el cierre y traspaso de las 13 instalaciones de la misión", así como "la transferencia o eliminación de los equipos propiedad de Naciones Unidas, la retirada de los sistemas de comunicaciones y apoyo logístico y la gestión de sus archivos y contratos".

Dujarric explicó que un equipo reducido, dependiente del Departamento de Apoyo Operacional de la ONU y respaldado desde la sede central, supervisará "el cierre ordenado de las instalaciones y el traspaso de los recursos".

"La liquidación se llevará a cabo siguiendo los procedimientos habituales de Naciones Unidas y durante un plazo relativamente corto", dijo Dujarric, que no especificó una fecha.

"No tenemos todavía una estimación", apuntó, y se limitó a asegurar que el proceso se hará "de la manera más rápida y eficiente posible".

"Para ser sincero, hay planes de contingencia para todo, pero esto ocurrió de manera bastante repentina", comentó.

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Agregó que "la organización mantendrá la supervisión administrativa, financiera y de seguridad durante todo el proceso para garantizar la protección y el bienestar de su personal".

El portavoz pidió a todos los actores implicados que ejerzan "la máxima contención para evitar nuevas tensiones o un deterioro de la estabilidad regional".

La liquidación comenzó después de que el Consejo de Seguridad no lograra renovar el mandato de la misión, que expiró el 31 de octubre tras el veto de Rusia a una propuesta estadounidense y el rechazo del órgano a un texto alternativo ruso.

La Minurso fue desplegada en 1991 para supervisar el alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario y organizar un referéndum de autodeterminación que nunca llegó a celebrarse.

El domingo, Guterres afirmó en un comunicado que la salida de la Minurso "no supone la pérdida del derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación" y llamó a todas las partes "a respetar y promover esos derechos".