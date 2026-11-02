ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
El Observador en ABC
ABC Cardinal AM de 20:00 a 20:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 19:40

La recaudación tributaria en Argentina subió el 33,7 % interanual en octubre

Imagen sin descripción

Buenos Aires, 2 nov (EFE).- La recaudación tributaria en Argentina ascendió en octubre pasado a los 21,6 billones de pesos (unos 13.802 millones de dólares), lo que representó un alza del 33,7 % en comparación con igual mes de 2025, informaron este lunes fuentes oficiales.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De los datos oficiales se desprende que la recaudación subió en octubre el 1,4 % en comparación con septiembre pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de debilidad en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación habría sido del 32,7 % mensual en octubre, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros diez meses del año la recaudación tributaria registró un alza interanual del 29,8 %, hasta los 196 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Zenaida Delgado renuncia al Senado
Ver más

Te puede interesar