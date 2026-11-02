La recaudación tributaria en Argentina subió el 33,7 % interanual en octubre

De los datos oficiales se desprende que la recaudación subió en octubre el 1,4 % en comparación con septiembre pasado.

Este comportamiento de la recaudación se dio en un contexto en el que la actividad económica sigue mostrando signos de debilidad en sectores como la industria y el comercio y en el que la inflación habría sido del 32,7 % mensual en octubre, de acuerdo con cálculos privados.

En los primeros diez meses del año la recaudación tributaria registró un alza interanual del 29,8 %, hasta los 196 billones de pesos.

La recaudación tributaria en Argentina aumentó en 2025 el 39,4%, hasta los 183,1 billones de pesos.