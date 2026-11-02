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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 14:20

La reina Mary de Dinamarca viajará a Colombia a finales de noviembre

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Copenhague, 2 nov (EFE).- La reina Mary de Dinamarca viajará a Colombia en una visita oficial del 23 al 26 de noviembre, informó este lunes la Casa Real de este país nórdico.

Por EFE
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El objetivo de la visita es reforzar la colaboración entre ambos países en áreas como la sanidad, la transición ecológica, la seguridad energética y el desarrollo urbano sostenible.

La reina Mary mostrará también su apoyo a las áreas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, que tuvo su epicentro en el municipio colombiano de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), y que causó 335 muertes, dejó 4.516 heridos y 103 desaparecidos, según el balance oficial.

La agenda incluye una visita a la ciudad de Cali, donde la esposa del rey Federico X conocerá cómo afecta a la naturaleza colombiana el fenómeno meteorológico de El Niño y los daños que la minería ilegal causa a la biodiversidad y al suministro de agua del país.

La reina, que visitará también un hospital y empresas danesas instaladas en Colombia, viajará acompañada por la ministra de Sanidad y Asuntos Eclesiásticos, Ida Auken, así como por una delegación de empresarios daneses.

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