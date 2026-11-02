ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
24º
Ahora
ver más
24º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
32º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
39º
undefined 2026-11-04
Min
22º
Máx
39º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
15º
Máx
22º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 06:40

La tragedia de Nochevieja en Suiza amenaza la viabilidad financiera de Crans Montana

Imagen sin descripción

Ginebra, 2 nov (EFE).- La tragedia del incendio de Nochevieja en un bar de los Alpes suizos, en el que murieron 41 jóvenes y más de un centenar sufrieron quemaduras, amenaza la viabilidad financiera de todo el municipio de Crans Montana, un cotizado resort de esquí y uno de los más grandes del país.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

A través de su representante legal, 24 víctimas y sus familiares han pedido a la Justicia que se ponga bajo tutela parcial al municipio, el cual -al igual que sus representantes locales- está formalmente acusado de homicidio, lesiones corporales e incendio, en los tres casos por negligencia.

El abogado de las víctimas, Sebastián Fanti, ha presentado una demanda para que se abra una investigación sobre su situación financiera y que comisionados independientes asuman la gestión financiera y jurídica de todos los aspectos relacionados con el incendio con el fin de resguardar los intereses de las familias afectadas, según se supo este lunes.

Se ha estimado que la factura total por la reparación a las víctimas podría estar entre los 780 los 1.000 millones de francos suizos (847 y 1.086 millones de euros, al tipo de cambio de hoy) y que el municipio podría tener que asumir en gran parte por su responsabilidad en el trágico suceso.

El incendio se registró en un bar muy concurrido por jóvenes que recibían 2026 en Crans Montana, ubicada en el cantón alpino de Valais y que cuenta con una de las infraestructuras de esquí más desarrolladas de Suiza, con 140 kilómetros de pistas, y donde se desarrollan frecuentemente competiciones de esta disciplina.

De acuerdo a lo investigado hasta el momento, el incendio se desató debido a las chispas de bengalas colocadas en botellas de champagne que prendieron el techo cubierto de una espuma insonorizante que no cumplía con los estándares para este tipo de locales y que propagó el fuego en cuestión de segundos.

La pareja que era propietaria del local se encuentra procesada por este hecho, mientras que el municipio no cumplió con la normativa de controles anuales del local durante una década.

Ocho antiguas y actuales autoridades municipales y siete empleados y exempleados están procesados en este caso, incluido el actual alcalde Nicolas Férraud, quien se ha mantenido en el cargo a pesar de las múltiples voces que han exigido su dimisión por considerar existe conflicto de intereses.

Las autoridades comunales han decidido crear un fondo que alimentarán con 5 millones de francos anuales para hacer frente a las indemnizaciones, una cifra que Fanti ha considerado muy insuficiente.

El abogado ha estimado que en un "escenario intermedio", Crans Montana podría tener que pagar hasta 387 millones de francos (420 millones de euros), lo que representa cinco veces de sus ingresos fiscales y la colocaría en una situación de quiebra técnica.

Lo
más leído
del día

01
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
02
Cerro Porteño
Gustavo Costas: “Hay que encontrar bien los líderes, Olimpia tiene a Richard”
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
05
Política
Itaipú vuelve a comprar patrulleras bajo sospechas de direccionamiento
Ver más

Te puede interesar