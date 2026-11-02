La tragedia de Nochevieja en Suiza amenaza la viabilidad financiera de Crans Montana

A través de su representante legal, 24 víctimas y sus familiares han pedido a la Justicia que se ponga bajo tutela parcial al municipio, el cual -al igual que sus representantes locales- está formalmente acusado de homicidio, lesiones corporales e incendio, en los tres casos por negligencia.

El abogado de las víctimas, Sebastián Fanti, ha presentado una demanda para que se abra una investigación sobre su situación financiera y que comisionados independientes asuman la gestión financiera y jurídica de todos los aspectos relacionados con el incendio con el fin de resguardar los intereses de las familias afectadas, según se supo este lunes.

Se ha estimado que la factura total por la reparación a las víctimas podría estar entre los 780 los 1.000 millones de francos suizos (847 y 1.086 millones de euros, al tipo de cambio de hoy) y que el municipio podría tener que asumir en gran parte por su responsabilidad en el trágico suceso.

El incendio se registró en un bar muy concurrido por jóvenes que recibían 2026 en Crans Montana, ubicada en el cantón alpino de Valais y que cuenta con una de las infraestructuras de esquí más desarrolladas de Suiza, con 140 kilómetros de pistas, y donde se desarrollan frecuentemente competiciones de esta disciplina.

De acuerdo a lo investigado hasta el momento, el incendio se desató debido a las chispas de bengalas colocadas en botellas de champagne que prendieron el techo cubierto de una espuma insonorizante que no cumplía con los estándares para este tipo de locales y que propagó el fuego en cuestión de segundos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La pareja que era propietaria del local se encuentra procesada por este hecho, mientras que el municipio no cumplió con la normativa de controles anuales del local durante una década.

Ocho antiguas y actuales autoridades municipales y siete empleados y exempleados están procesados en este caso, incluido el actual alcalde Nicolas Férraud, quien se ha mantenido en el cargo a pesar de las múltiples voces que han exigido su dimisión por considerar existe conflicto de intereses.

Las autoridades comunales han decidido crear un fondo que alimentarán con 5 millones de francos anuales para hacer frente a las indemnizaciones, una cifra que Fanti ha considerado muy insuficiente.

El abogado ha estimado que en un "escenario intermedio", Crans Montana podría tener que pagar hasta 387 millones de francos (420 millones de euros), lo que representa cinco veces de sus ingresos fiscales y la colocaría en una situación de quiebra técnica.