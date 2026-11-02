La TV y radio públicas de República Checa van a la huelga por los recortes de financiación

Según el comité de huelga, más del 70 % de los más de 1.500 empleados y colaboradores de ambos medios tienen previsto unirse a este paro, que afectará a los informativos y a gran parte de la programación, que se limitará a música, repeticiones y programas de su archivo.

Los empleados de CT y CRo exigen que el Gobierno, una coalición de populistas de derechas, ultranacionalistas y eurocríticos, retire el proyecto de ley que, al cambiar el sistema de financiación, reduce sus ingresos en un estimado del 15 %.

Ambas entidades piden que "los medios de servicio público permanezcan estables e independientes".

La propuesta legislativa ya ha superado su primera lectura parlamentaria, en la madrugada del pasado sábado, lo que generó protestas con decenas de miles de personas el fin de semana.

Para este martes por la tarde se prevé además en la histórica Plaza de Wenceslao de Praga una nueva manifestación contra los planes del Ejecutivo del primer ministro, el magnate populista Andrej Babis.

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Numerosos teatros y organizaciones culturales, además del colectivo de estudiantes, también apoyan la movilización en defensa de la independencia de los medios públicos.