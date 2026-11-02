La UE condena enérgicamente la escalada en Yemen tras la muerte de un empleado de la ONU

La jefa de la diplomacia europea denunció además, en nombre de la UE, los ataques contra Arabia Saudí, en particular los dirigidos contra civiles e infraestructuras civiles.

"Reiteramos nuestro llamamiento a la liberación inmediata e incondicional de todo el personal humanitario, incluidos los 70 miembros del personal de la ONU que permanecen detenidos arbitrariamente por los hutíes en Saná. Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Mohamed el Shami, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien falleció mientras se encontraba detenido por los hutíes desde junio de 2024", dice la declaración.

En ese contexto, Kallas dijo que se debe garantizar en todo momento "la seguridad y la libertad del personal humanitario para operar" y que "todas las partes en conflicto deben cumplir con el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la obligación de proteger a los civiles y a la infraestructura de carácter civil".

Además, la alta representante calificó de "actos atroces" los recientes ataques contra el palacio presidencial de Aden, sede del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, "el asedio continuado de Taiz, la acción militar a lo largo de la costa occidental de Yemen y los ataques contra Arabia Saudí" y subrayó que "toda acción militar hutí debe terminar de inmediato".

"Hacemos un llamamiento a todos los actores, incluido Irán, para que cesen todo apoyo militar a los hutíes, en violación de varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kallas reafirmó también el compromiso de los Veintisiete con "la unidad, soberanía, independencia e integridad territorial de Yemen" y con el Gobierno legítimo de Yemen en sus esfuerzos por "avanzar en las reformas, fortalecer la gobernanza y abordar el deterioro de la situación económica, humanitaria y de derechos humanos".

Y reafirmó el apoyo europeo al enviado especial de la ONU y a los esfuerzos de paz liderados por la ONU en Yemen para "lograr un acuerdo político inclusivo, sostenible, liderado por los yemeníes y de propiedad yemení".

También denunció la escalada militar de los hutíes y la crisis de acceso a bienes esenciales que "agravan una situación humanitaria ya catastrófica". Y subrayó que "el uso de la inanición de civiles como método de guerra está prohibido por el derecho internacional" y que la población no debe "ser utilizada como escudo para objetivos u operaciones militares".

En ese sentido, indicó, la UE urge a los hutíes a "abrir urgentemente un corredor humanitario en Taiz y garantizar un acceso humanitario seguro, rápido y sin trabas a todos aquellos que lo necesiten".

Por último, enfatizó la importancia de salvaguardar la seguridad marítima y la libertad de navegación en el Mar Rojo y el Estrecho de Bab al-Mandab y condenó las amenazas y ataques contra la navegación civil y comercial.

La tensión entre Arabia Saudí y los hutíes se ha agravado en las últimas semanas, dentro de una escalada que estalló a mediados de julio, cuando la coalición bombardeó el aeropuerto de la capital yemení, Saná, y los rebeldes respondieron con un bloqueo a los buques saudíes, y que se intensificó entre septiembre y octubre.

Los hutíes han reivindicado ataques con misiles y drones contra Riad, aeropuertos saudíes e instalaciones energéticas de Aramco, mientras Riad asegura haber interceptado parte de esos proyectiles y mantiene apoyo militar al Gobierno yemení en su ofensiva contra los rebeldes para recuperar territorio.