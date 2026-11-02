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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 20:40

La Unesco recomienda incluir al Valle de Viñales de Cuba en la Red Mundial de Geoparques

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La Habana, 2 nov (EFE).- El Consejo Mundial de la Unesco recomendó este lunes el Valle de Viñales, ubicado en Pinar del Río, la provincia más occidental de Cuba, para ser incluido en la Red Mundial de Geoparques, luego de analizar un informe de evaluación de la candidatura cubana, informaron medios estatales.

Por EFE
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La evaluación fue realizada por una comisión de expertos de la Unesco que visitó ese territorio de la isla el pasado octubre, para comprobar sus características y condiciones, así como las acciones desarrolladas para la conservación del patrimonio geológica.

La decisión del Consejo Mundial de la agencia de la ONU reconoce la calidad técnica del informe presentado por Cuba y la relevancia del patrimonio geológico del Valle de Viñales, además de la capacidad de la isla caribeña para garantizar su conservación, refirió un reporte de la agencia Prensa Latina.

Los Geoparques Mundiales de la Unesco son territorios geográficos unificados en los que los sitios y paisajes de relevancia geológica internacional se gestionan mediante un enfoque integral de protección, educación y desarrollo sostenible.

Si el proyecto cubano de Viñales llega a ser incluido en la Red Mundial de Geoparques, se convertiría en el primero del Caribe en alcanzar esa categoría.

En el Valle de Viñales, reconocido como el primer geoparque nacional de Cuba en 2021, han sido identificados 57 geositios, entre ellos diez que tienen interés internacional, 23 de interés nacional, 18 regional y seis de relevancia local.

Ese territorio alberga un conjunto de cuevas y sistemas cavernarios con una longitud total en galerías cartografiadas que supera los 300 kilómetros, una variada biodiversidad de plantas, animales endémicos, yacimientos fosilíferos y huellas de la presencia de los antiguos aborígenes cubanos.

El Valle de Viñales, situado a unos 180 kilómetros de La Habana, fue designado en 1979 Monumento Nacional y un área menor del mismo fue catalogada Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco en 1999, teniendo en cuenta sus valores culturales y paisajísticos.

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