ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
De Todo un Poco
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Mesa con EVP
ABC TV de 20:00:00 a 20:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
02 de noviembre de 2026 - 20:40

La Universidad de Chile lanza el Premio Iberoamericano Antonio Skármeta de literatura

Imagen sin descripción

Santiago de Chile, 2 nov (EFE).- La Universidad de Chile lanzó este lunes el Premio Iberoamericano Antonio Skármeta, un nuevo reconocimiento literario que busca impulsar a nuevas generaciones de escritores y escritoras, así como fortalecer los vínculos culturales entre los países de la región.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La primera convocatoria del premio se enfoca en obras narrativas, en los géneros de cuento o novela, y está dirigida a autores menores de 40 años provenientes de cualquier país iberoamericano que hayan hecho su primera publicación impresa en los últimos dos años.

El galardón "busca reconocer la calidad literaria y la capacidad de renovación de la narrativa contemporánea, promoviendo la aparición de nuevas voces y la circulación de la literatura iberoamericana", detalla el comunicado de la institución universitaria.

Las obras serán evaluadas por un jurado conformado por cinco integrantes, de los cuales al menos dos serán invitados del ámbito internacional, y los ganadores obtendrán un premio de 10.000 dólares y un diploma otorgado por la Universidad de Chile.

La propuesta se enmarca en una serie de acciones de la casa de estudios en homenaje a Antonio Skármeta, autor de obras como 'El entusiasmo', 'Desnudo bajo el tejado' y 'El cartero de Neruda', que lo llevaron a ganar en 2014 el Premio Nacional de Literatura -máximo galardón literario en Chile- y a forjar un reconocimiento internacional tanto a nivel de crítica como de lectores.

El escritor, fallecido en octubre de 2024, mantuvo un vínculo estrecho con la Universidad de Chile, primero como estudiante de Filosofía y Literatura y luego como docente entre 1967 y 1973, cuando el golpe de Estado le obligó a exiliarse en la Alemania Occidental.

Su trayectoria artística orbitó entre la narrativa, el teatro, el cine y la televisión, donde se destaca su participación en el programa de divulgación cultural 'Libro abierto' transmitido por el Canal 9, que hasta 1980 fue una señal televisiva universitaria.

Las demás actividades conmemorativas incluyen la organización de un ciclo de cine, la creación de la Cátedra Antonio Skármeta de Escrituras Creativas y la incorporación de más de cuatro mil volúmenes de su biblioteca personal en el patrimonio bibliográfico y documental de la institución.

"En conjunto, estas iniciativas permiten abordar el legado de Skármeta desde distintas dimensiones: su obra literaria, su vocación formativa y su compromiso con la divulgación cultural", señala el comunicado.

La convocatoria recibirá postulaciones entre el 1 de diciembre de 2026 y el 15 de enero de 2027, entre marzo y mayo se desarrollará la deliberación del jurado y en junio se publicarán los resultados de esta primera edición del Premio.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más
03
Política
Zenaida Delgado renuncia al Senado
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más

Te puede interesar