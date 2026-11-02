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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 11:35

Lanzan explosivo en casa de alcalde electo de un populoso distrito de Lima

Imagen sin descripción

Lima, 2 nov (EFE).- Un explosivo fue lanzado a la casa del alcalde electo del distrito de Villa El Salvador, Marcelino Huamán, un municipio ubicado al sur de Lima, sin dejar heridos, hecho que Huamán atribuyó este lunes a un intento de intimidación, luego de un primer atentado que sufrió en agosto pasado.

Por EFE
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De acuerdo a las cámaras de seguridad de la vivienda, un hombre encapuchado se acercó al frontis de la casa y lanzó un petardo encendido, que explotó y provocó daños en la puerta y en un automóvil estacionado en el lugar.

El ataque se produjo el domingo por la noche, cuando Huamán se encontraba en su vivienda reunido con otros familiares y el resguardo policial que tiene designado se había retirado a descansar.

"Nosotros hemos ganado las elecciones y hemos sido frontales y hemos señalado la corrupción que hay en la municipalidad. Entonces, no tengo enemigos de ningún lado, entonces de algún lugar debe venir", declaró a la prensa Huamán, quien postuló al municipio limeño por el partido conservador Alianza para el Progreso (APP).

No obstante, el alcalde electo, que asumirá el cargo el próximo 1 de enero, vinculó el suceso al explosivo que también dejaron desconocidos en su casa, en plena campaña electoral, en agosto pasado, pero que pudo ser desactivado por la Policía Nacional.

"Asumo que es una correlación de hechos que tienen el mismo objetivo de amedrentarnos, de intimidarnos y, bueno, nosotros vamos a seguir porque tenemos un mandato de la población de hacer una buena gestión", expresó Huamán.

Las elecciones municipales y regionales de Perú, que se realizaron el pasado 4 de octubre, reportaron una serie de incidentes de violencia durante la campaña y el día mismo de la elección, que incluyen el homicidio de la candidata al gobierno regional de Áncash, la periodista Susy Aponte, y el de un hombre en otra localidad de Áncash en un enfrentamiento entre postulantes a la alcaldía de Chavín de Huántar.

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