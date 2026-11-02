Letonia centra su primera presidencia del Consejo de Seguridad de ONU en Ucrania y la IA

Es la primera vez en su historia que Letonia asume la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad.

Pavļuta-Deslandes expresó su preocupación por los ataques contra infraestructuras energéticas críticas de Ucrania, que, afirmó, "se están intensificando respecto a inviernos anteriores".

También advirtió de las consecuencias para la seguridad alimentaria mundial de los ataques contra instalaciones de grano y buques comerciales civiles en el mar Negro.

La diplomática defendió que observadores independientes, organizaciones humanitarias, ONG internacionales y representantes de la ONU tengan acceso para "documentar y verificar lo que ocurre sobre el terreno".

"Seguiremos trabajando durante nuestra presidencia para mantener a Ucrania entre las prioridades de la agenda del Consejo de Seguridad hasta que se alcance una paz justa y duradera", zanjó.

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El consejo se reunirá también para tratar la resolución de conflictos "en una era de rápidos cambios tecnológicos", con atención a la IA. El programa de trabajo incluye asimismo reuniones sobre Sudán del Sur, Somalia y Siria, Líbano y la cuestión palestina, además de una sesión sobre Yemen y su régimen de sanciones.

La agenda contempla además la elección de jueces de la Corte Internacional de Justicia, consultas del comité de sanciones sobre Corea del Norte y la renovación del mandato de la fuerza de la ONU en Abyei (UNISFA).

La presidencia letona también tendrá que afrontar el proceso de selección del nuevo secretario general de la ONU que sustituya a António Guterres en enero de 2027.

Pavļuta-Deslandes afirmó que habrá nuevas votaciones informales durante noviembre, aunque todavía no se ha fijado una fecha, y reconoció que "el tiempo se está agotando" para alcanzar un acuerdo sobre un candidato.

La decisión, recordó, corresponde a los quince miembros del Consejo de Seguridad.