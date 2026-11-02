Londres alude a la "osadía" de Irán al calificar de "terroristas" a la RAF y a la Navy

"No merece realmente una respuesta, salvo decir que estoy pensando en coger los recortes de prensa y colgarlos en el baño del sótano como trofeo", afirmó con tono sardónico el titular de Defensa de Reino Unido al ser preguntado por la designación iraní en una rueda de prensa en Berlín junto a su homólogo alemán, Boris Pistorius.

"Hablando más en serio, creo que Irán tiene una descarada osadía, teniendo en cuenta hasta qué punto alimentan la inestabilidad regional y la forma en que participan en actos de terrorismo", abundó Streeting.

El ministro de Defensa británico invitó a considerar que "inmediatamente después del estallido del conflicto entre Estados Unidos e Irán", Teherán "lanzó ataques contra sus países vecinos, que no tenían nada que ver con las operaciones de combate estadounidenses".

Además, Streeting aludió al "incidente de la base de la Fuerza Aérea británica en Fairford".

Actualmente hay siete individuos investigados, dos de ellos en prisión provisional y cinco quedaron en libertad bajo fianza, en relación con un presunto complot terrorista en las proximidades de Fairford, un incidente por el que en Londres entienden hay "fuertes indicaciones" que señalan a Irán, algo que rechaza el régimen de los ayatolás.

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Streeting apuntó, sin embargo, que pese a ese incidente y los bombardeos de represalias en el Glfo, su país apuesta por la "desescalada y la diplomacia".

"Pese a todos los retos que nos plantea Irán, el Reino Unido siempre ha mantenido abiertos los canales diplomáticos. Siempre hemos intentado orientar a Teherán hacia la alternativa diplomática que existe, y seguiremos haciéndolo", subrayó el ministro.

El domingo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán anunció la designación como grupo terrorista de la Marina Real y la Real Fuerza Aérea británicas, además de clasificar al servicio de inteligencia exterior británico (MI6) como "grupo hostil".

Teherán justificó su decisión como una "respuesta a las acciones hostiles del Gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra" de Estados Unidos e Israel contra el país.

Irán alude así a cómo Londres ha dado "acceso a bases e instalaciones militares y logísticas" a Estados Unidos durante la guerra que lanzó Washington contra el régimen iraní el 28 de febrero, así como la calificación otorgada en julio pasado a la Guardia Revolucionaria como "amenaza para la seguridad nacional" del Reino Unido.