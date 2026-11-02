Los depósitos en moneda extranjera en la banca dominicana crecen un 15 %

La entidad explicó en un comunicado que las captaciones en divisas experimentaron un crecimiento promedio anual del 11 % durante los últimos ocho años y representan el 34 % del total de los depósitos de la banca múltiple.

Del monto acumulado a agosto, 10.797,67 millones de dólares corresponden a cuentas de ahorro y 7.069,45 millones a depósitos a plazo, equivalentes al 60 % y el 40 %, respectivamente.

En comparación con agosto de 2025, los depósitos en moneda extranjera aumentaron en 2.310 millones de dólares, según un informe de la Dirección Técnica de la ABA.

La Asociación señaló que la mayor cantidad de dólares en el país se debe a las exportaciones, las remesas, el turismo y la inversión extranjera directa, así como a la preferencia de personas y empresas de mantener fondos en divisas para atender sus necesidades financieras.

La ABA destacó que las cuentas de ahorro impulsaron principalmente el crecimiento de las captaciones en moneda extranjera entre 2018 y 2022, mientras que, desde 2023, los depósitos a plazo han tenido un mayor protagonismo.