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Mundo
02 de noviembre de 2026 - 13:45

Los hutíes aseguran haber atacado con drones los aeropuertos saudíes de Dammam y Jizán

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Manama, 2 nov (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen aseguraron este lunes haber atacado durante las últimas 48 horas con drones los aeropuertos saudíes de Dammam y Jizán, así como varias instalaciones militares y de vigilancia en esta última ciudad de Arabia Saudí, en operaciones que, según los insurgentes, provocaron la interrupción del tráfico aéreo y alcanzaron sus objetivos.

Por EFE
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Las unidades de los hutíes "lograron, durante las últimas 48 horas, atacar el aeropuerto de Dammam en dos fases con dos drones. La operación alcanzó su objetivo con éxito y provocó la interrupción del tráfico aéreo en el aeropuerto", afirmó el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Sarea afirmó también que los hutíes habían atacado "el radar de alerta temprana en Jizán", además de un avión de transporte militar en el aeropuerto de esa localidad.

El portavoz no ofreció detalles sobre los posibles daños materiales ni sobre víctimas como consecuencia de las operaciones. Tampoco hubo, por el momento, confirmación independiente de los ataques ni de sus efectos.

Este anuncio se produce en un contexto de intensificación de los enfrentamientos entre los rebeldes hutíes y las fuerzas progubernamentales y de un aumento de la tensión entre el grupo insurgente y Arabia Saudí.

La reanudación de las hostilidades en el Yemen se remonta a mediados de julio, cuando el Ejército leal al Gobierno reconocido internacionalmente -apoyado por una coalición capitaneada por Arabia Saudí- bombardeó el aeropuerto de Saná para impedir el aterrizaje de un avión iraní.

Poco después, los hutíes lanzaron una ofensiva que les permitió ampliar sus posiciones en la costa suroccidental del país y comenzaron a atacar instalaciones energéticas, económicas y de infraestructura en Arabia Saudí.

En respuesta, la coalición militar antihutí liderada por Riad y las fuerzas gubernamentales reanudaron los bombardeos sobre territorios bajo control insurgente y pusieron en marcha una contraofensiva denominada 'Amanecer del Yemen', que hasta el momento no parece haber logrado recuperar el terreno perdido.

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